El riesgo país cayó este martes cerca de los 500 puntos básicos, impulsado por la distensión del conflicto en Medio Oriente y el avance en las negociaciones con bancos para obtener un crédito con garantía de organismos internacionales.

En línea con los emergentes, los ADR de empresas argentinas treparon hasta 8,8% en Wall Street, mientras que los bonos soberanos hasta 1 por ciento.

El Global 2046 lideró las subas y ganó 0,97%, seguido por el que vence en 2041 y el GD 2038. El alza de los títulos públicos tuvo como contracara la caída del riesgo país a 508 unidades.

El Merval subió 2,9% medido en dólares y operó a u$s 1968. En Wall Street, BBVA lideró los papeles argentinos, seguido por Telecom Argentina, que avanzó 7,4%, y Banco Supervielle, que ganó 6,5 por ciento.

“Se juntaron dos factores: la distensión global, con las tasas libres de riesgo bajando más de 15 puntos básicos y un mercado un poco más risk on, y en el plano local señales de que el Gobierno habría encontrado un piso en su caída en la aprobación y los rumores del roll over del REPO. Si tengo que asignarle una mayor preponderancia, diría que es más por factores globales”, aseguró Francisco Mattig, economista y Portfolio Manager de one618.

“Al igual que en los últimos meses, el clima local va a estar condicionado por los movimientos del exterior. Durante el fin de semana, las señales de avance en las negociaciones entre EE.UU. e Irán y la expectativa de una normalización gradual en el Estrecho de Ormuz le quitaron prima geopolítica al petróleo”, estimó PPI en un informe. ,

Esa distensión en Medio Oriente presionó a la baja el crudo Brent y el WTI, con caídas entre 2% y 3%. Para los activos argentinos, el dato no es menor, ya que puede aliviar el riesgo global, aunque también puede pesar sobre las empresas energéticas si la baja del crudo se profundiza.

El próximo objetivo del Gobierno es que el riesgo país vuelva a perforar las 500 unidades. “Creo que la materialización de los anuncios del préstamo con garantías de organismos y de los rumores del rolleo a 2028 del repo serían muy buenas noticias como para acercarnos y perforar ese nivel. También ayudaría si en algún momento el Gobierno decide cambiar su estrategia de no salir al mercado”, agregó Mattig.