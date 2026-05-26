Las reservas brutas del Banco Central treparon este martes u$s 1100 millones, tras el ingreso del nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) por u$s 1000 millones. A ese monto se le sumaron la compra de u$s 112 millones que efectuó la entidad hoy en la plaza cambiaria.

Así, las tenencias internacionales brutas treparon hasta u$s 47.908 millones, el máximo desde que asumió la presidencia Javier Milei.

Se trata del nivel más alto de las reservas desde octubre de 2019.

Cuando el jefe de Estado juró, las reservas brutas ascendían a u$s 21.209 millones. En dos años y medio, aumentaron 125 por ciento.

El salto en las reservas llega tras la aprobación de la revisión del programa del FMI y la publicación del staff report, donde se analiza la situación patrimonial del BCRA y se alertan por los riesgos que aún persisten en la entidad, entre ellos la fragilidad de sus arcas.

“La baja disponibilidad de reservas líquidas sigue planteando riesgos para la capacidad de pago, especialmente frente a los importantes vencimientos de deuda en el corto plazo y la volatilidad potencial en el contexto de las próximas elecciones presidenciales de 2027″, alertó el Fondo.