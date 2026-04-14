El presidente Gustavo Petro protagonizó una nueva controversia política tras sus declaraciones contra alcaldes y gobernadores del país, en medio del debate por el incremento del impuesto predial derivado de la actualización del catastro multipropósito. Siga las Elecciones de Colombia en 2026 Durante un consejo de ministros realizado en Ipiales, el mandatario lanzó duras advertencias contra autoridades locales, incluyendo la posibilidad de promover sanciones e incluso cárcel para quienes, según su postura, no estén actuando frente a la situación que afecta a miles de ciudadanos. Las afirmaciones generaron una reacción inmediata por parte de mandatarios regionales y organizaciones que los representan, quienes cuestionaron el tono del presidente y defendieron la autonomía territorial establecida en la Constitución. El presidente Gustavo Petro aseguró que pedirá a la Procuraduría General de la Nación investigar y sancionar a mandatarios locales por el aumento del impuesto predial, una situación que ha generado protestas en varias regiones del país. Aunque aclaró que no puede ordenar directamente detenciones, el mandatario afirmó que buscará mecanismos institucionales para que se evalúen posibles responsabilidades. “Si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar”, sentenció. Las palabras de Gustavo Petro provocaron un fuerte rechazo por parte de líderes regionales, quienes recordaron que los alcaldes y gobernadores son elegidos por voto popular y cuentan con autonomía frente al Gobierno nacional. Organizaciones como Federación Nacional de Departamentos y Asocapitales emitieron comunicados en los que pidieron respeto institucional y advirtieron sobre los riesgos de generar desconfianza en el equilibrio democrático. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que los aumentos del impuesto predial dependen en gran medida de las decisiones tomadas a nivel local, lo que ha intensificado la discusión entre el Gobierno y las autoridades territoriales. Incluso el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó esta postura al señalar que las manifestaciones ciudadanas deberían dirigirse hacia los alcaldes, al considerar que ellos tienen un rol clave en la definición de los cobros. Las reacciones no se hicieron esperar. Varios mandatarios regionales respondieron directamente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, rechazando las advertencias y pidiendo claridad sobre sus afirmaciones. Desde los gremios territoriales se reiteró que en una democracia ningún funcionario puede ser removido por decisiones políticas fuera de los mecanismos legales. Además, insistieron en que el debate sobre el predial debe abordarse con responsabilidad institucional y sin generar confrontaciones que afecten la gobernabilidad.