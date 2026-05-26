Este martes, 26 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3666.13 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,38%.

La cotización del Dólar ha retrocedido: en la última semana -1.58% y en el último año -4.80%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

En los últimos 10 días, el Dólar inició con tres alzas consecutivas, luego encadenó cuatro caídas, registró un breve repunte en la octava jornada y cerró con dos descensos, dejando un saldo neto a la baja.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 12.69%, que es menor que la volatilidad anual del 12.93%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere que el valor de la moneda está recuperando fuerza en el mercado.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

El costo de comprar 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3666.1299 pesos colombianos, es de 366,612.99 pesos colombianos; comprar 200 dólares cuesta 733,225.98 pesos colombianos y 500 dólares cuesta 1,833,064.95 pesos colombianos.