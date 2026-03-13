El economista jefe de Fiel, Daniel Artana, estuvo invitado en El Cronista Stream, donde habló sobre el último dato de inflación y de lo que se espera en los próximos meses en materia inflacionaria y económica. La inflación de febrero, que el INDEC informó este jueves, se ubicó en 2,9% por segundo mes consecutivo. El IPC acumula, de esta forma, 33,1% en los últimos 12 meses y seis meses por arriba de los dos puntos. Mientras tanto, el Gobierno mantiene fuerte su optimismo de que el índice de inflación mensual comience con un “cero” por delante en los próximos meses. Para Artana, el número no es lo más preocupante, sino lo que ocurrió por debajo. “La núcleo al 3,1 es un poquito más preocupante porque es la que marca la tendencia. De hecho, la núcleo subió medio punto respecto del dato de enero, así que en eso fue un mal dato”, sostuvo el economista jefe de Fiel. El especialista explicó que parte de la persistencia inflacionaria se debe a problemas de credibilidad en la política monetaria y a fenómenos de inercia que, según la experiencia internacional, son difíciles de desarmar. “Lleva tiempo ir estableciendo un Banco Central creíble”, señaló, y apuntó a ciertos mensajes contradictorios del oficialismo: “Cuando se utilizó como indicador de política monetaria la base monetaria amplia, que es una cosa que no se mira ni existe en otras partes del mundo como referencia, por ahí metiste un poco de ruido”. De cara a los próximos meses, Artana pronosticó que marzo tampoco traerá alivio —por la mala estacionalidad y los aumentos en combustibles— pero que a partir de abril la inflación debería empezar a ceder. “Marzo va a andar por ahí, un poco mejor, un poco peor; después debería empezar a ceder. Pero el dato no fue bueno y uno ve el cambio de tarifas ahí en el rubro que más subió, que subió al doble del ritmo del promedio, que es el que incluye las tarifas", explicó. Artana puso, sin embargo, una condición clara: “Si en los tres o cuatro meses de abril en adelante la inflación no cede, más cerca del 2 que del 3, ahí tenemos que empezar a mirar con un poco más de cuidado”. Y volvió a poner el foco en el indicador que más le preocupa: “La núcleo ahí tiene un cambio de tendencia que a mí me preocupa un poquito más de lo que pasa en el indicador general”.