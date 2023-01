Cómo es el plan del Gobierno para mejorar el ingreso de dólares y sustituir importaciones en 2023

Luego de incursionar en la política como intendente del Partido de Escobar, Ariel Sujarchuk escaló en el gabinete nacional y hoy está al frente de la Secretaría de Economía del Conocimiento, bajo la órbita de Sergio Massa.

Con matices, las dos áreas que gestionó se vinculan con aspectos sensibles de la economía. La comúnmente llamada "hidrovía" -en alusión a la empresa concesionaria del mantenimiento Hidrovía S.A. - es el canal por donde transita casi la totalidad de las operaciones del complejo agroexportador , principal fuente de ingreso de divisas al país, el 80% de la exportación nacional y el 96% del tráfico de contenedores.

En tanto, la economía del conocimiento, con más de u$s 7.000 millones de liquidación anual se posiciona detrás del campo y la industria automotriz entre los principales complejos exportadores con fuerte impacto en la generación de empleo que creció de 20.000 a más de 200.000 puestos en dos décadas.







Aunque asumió que aún queda "mucho por hacer", contó que se retiró "conforme" con su aporte en el ordenamiento de la autopista fluvial, como titular del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, para dar rienda a un nuevo desafío que lo coloca del lado de los servicios; un sector con inmenso potencial que crece al ritmo de la innovación y se vuelve central para ingresar dólares en un escenario de escases que limita la expansión de la actividad económica .

incentivos, formación y empleo

- ¿Cómo fue la transición al asumir en la Secretaría del Conocimiento?

- Tuve el enorme honor de ser el primer Secretario del área que fue creada por Matías Kulfas (Ministro de Producción) pero no llegó a nombrar a un responsable. La Secretaría representa una oportunidad para la aceleración del crecimiento de la economía del conocimiento.

En 100 días hicimos avances que fueron muy valorados por el sector; sacamos un DNU que libera dólares como estímulo al incremento de exportaciones, lo que le da mayor competitividad al sector e incluso tiene beneficios adicionales para empresas que traigan nuevos negocios al país; mejoramos las condiciones fiscales; generamos reglamentaciones para que vayan creciendo las empresas; reversionamos Argentina Programa con más de 40 unidades académicas con universidades públicas y privadas de todo el país .

- ¿Cómo se vincula la formación con inserción laboral?

- Estamos poniendo en marcha el programa "Impulsar", que va a permitir vincular el trayecto de inclusión entre aquellos que transitan la instancia formativa con la actividad laboral . La iniciativa, que ya está en marcha en Entre Ríos, apunta a reclutar jóvenes con secundario completo que deseen realizar una formación en programación, y prácticas laborales en las empresas interesadas .

- Una propuesta rentada...

- Si, para llevar adelante la formación se prevé el otorgamiento de una asignación estímulo de $ 30.000 a cada joven beneficiario por un período de 12 meses . Además, se prevé que el pago de la asignación estímulo sea soportada parcialmente por el FONPEC - Fondo Fiduciario para la Promoción de la Economía del Conocimiento- y por las empresas destinatarias.

- ¿Cómo se distribuye el pago de la asignación?

- El ANR -Aporte No Reembolsable- mensual a ser aportado por parte del FONPEC será hasta la suma de $15.000 por joven que se sume al programa, mientras que las empresas destinatarias deberán acreditar el pago mensual de la Asignación Estímulo por la suma total de $30.000 por cada beneficiario .

- ¿Con qué presupuesto cuentan para el programa?

- El FONPEC pondrá a disposición la suma de $45.000.000 con destino a las empresas destinatarias para solventar parcialmente el pago de la asignación estímulo que deberán abonar las empresas.

industria de dólares

- ¿Qué actividades generan mayor expectativa?

- En general, el trabajo argentino es valorado porque es de calidad y eso genera muchas oportunidades . Estamos trabajando en una empresa estatal de software, el monotributo tecnológico y beneficios para el sector privado. Puntualmente, dando incentivos en el sector audiovisual y en el de gamers profesionales .

Este año se reglamentó la ley de bio y nanotecnología -que regirá desde 2023- un sector enorme a nivel global; en 2021, luego de la pandemia, ingresó u$s 220 millones y se proyectan u$s 600 millones al cierre de 2022 .

Y se está dando algo muy interesante que es la sustitución de importaciones. Como ejemplo, sólo una empresa de Lomas de Zamora, va a fabricar kits de PCR, lo que representa sustituir u$s 12 millones en importaciones para exportar 15 millones de dólares .

- En un contexto de escasez de divisas y en un año electoral, la exportación de servicios cobra más centralidad en la economía ¿Qué se espera?

- Efectivamente, el primer sector exportador es el agro, luego automotriz, tercero la economía del conocimiento y abajo los minerales . Este año, justamente electoral, necesitamos que todo apunte a sostener la actividad ; y no es algo que hagamos solos sino con todas las provincias y el sector privado. En término de liquidación, luego de superar los u$s 7.000 millones en 2022, la expectativa es lograr exportaciones por u$s 9.000 millones más lo que pueda ingresar del monotributo tecnológico que, si se aprueba en el Congreso, puede aportar otros u$s 2000 millones.

la hora de oro

- Con diferencias, la actividad logró mantener impulso en distintos gobiernos ¿Cuál es el resultado?

- La ley de software, que fue un proyecto de avanzada en el gobierno de Néstor Kirchenr, permitió pasar de 20.000 a 200.000 puestos de trabajo y l a Argentina se volvió el principal productor de software de América latina donde compite con Colombia, principalmente.

Actualmente, el sector vive una "golden hour" ; ¿qué tenemos que hacer? Consolidar el liderazgo y ser un actor principal a partir de oportunidades que presenta el mundo.

- ¿Cómo cuáles?

- Desde la crisis en Europa del este, el huso horario ideal con Europa y Asia junto a un crecimiento y reconocimiento del talento argentino por parte del sector privado y el Estado como organizador de todos los actores posibles. En línea con esta mirada estratégica estamos organizando para marzo un mega evento de posicionamiento internacional con las cámaras que representan la actividad privada.

-En un escenario de desaceleración en el empleo tecnológico, algunos empresarios cuestionaron el nuevo monotributo, plantean que compite con la generación de empleo formal ¿Cuál es su opinión?

-Lo primero que todo el ecosistema reconoce es que el Estado argentino tiene que dar herramientas para el acceso a oportunidades laborales en el mundo , y esto no sólo beneficia al sector tecnológico sino a todo tipo de profesionales para que puedan facturar y cobrar hasta u$s 30.000 por año.

Ningún funcionario del equipo económico de Sergio Massa es necio, sabemos lo que pasa. Hoy las empresas o profesionales dejan el dinero en el exterior o ingresa por la vía informal ; estamos construyendo una herramienta para disminuir la evasión .