Después de un noviembre récord durante el que Buenos Aires se convirtió en capital de los principales eventos del ecosistema cripto del mundo, con más de 9.500 visitantes de más de 130 países, la ciudad se consolida como hub regional del talento digital.

En paralelo con las conferencias, hackatones y más de 300 side events distribuidos por CABA, que se posicionó como una verdadera Cripto City, una de las grandes novedades fue la transformación en la manera de cobrar de los argentinos, tendencia que venía gestándose y ya está madura, a tal punto que el peso prácticamente dejó de ser una opción de cobro para quienes exportan servicios.

Uno por uno, el análisis de todos los datos de una tendencia en ascenso

El desembarco de figuras globales como Vitalik Buterin, creador de Ethereum; Gavin Woods, de Polkadot, builders de Arbitrum y decenas de empresas de infraestructura, no solo convirtió a Buenos Aires en una vidriera tecnológica.

También confirmó que el talento argentino está integrado a las conversaciones que definirán los próximos años de la industria Web3.

Buenos Aires se consolida como hub regional de exportación del talento digital: el 98% elige cobrar en criptomonedas.

Según información de Bitwage -una de las plataformas más utilizadas por profesionales exportadores de servicios para recibir honorarios desde el exterior-, solo el 2% decide cobrar en moneda local, incluso desde que la opción fue habilitada hace algunos meses.

El 98% prefiere dólares digitales o stablecoins, que funcionan como resguardo frente a la incertidumbre local. El último relevamiento indica que el 30% cobra en USDC, el 22% en USDT, y otro 10% directamente en dólares a través de aplicaciones financieras.

Las redes de Tron y Polygon también avanzan con fuerza -esta última con un crecimiento sostenido durante el último año-, impulsadas por sus costos más bajos y la velocidad de sus transacciones.

Stablecoins, del uso individual al corporativo

En ese marco, las stablecoins empiezan a dar un paso más: pasar del uso individual al corporativo. “El uso de stablecoins está creciendo a un ritmo exponencial, pero la infraestructura de pagos empresariales sigue anclada en sistemas lentos y bancos que no hablan entre sí”, afirma Jonathan Chester (JC), CEO de Bitwage.

“Nuestra reciente integración con Paystand abre la posibilidad de que, por primera vez, los pagos corporativos puedan efectuarse directamente en stablecoins, y creemos que Argentina no está lejos de ser uno de los primeros países de la región en adoptarlo masivamente", sostiene.

“Siempre existió la necesidad de ahorrar y operar en dólares, pero lo que hicieron las stablecoins fue volver cotidiano ese acceso: no solo para grandes operaciones, sino también para freelancers, empleados y empresas con transacciones internacionales. En definitiva, aceleraron una dolarización digital del ecosistema financiero global.”

Europa duplicó su participación en las contrataciones de argentinos

Hasta 2024, el 94% de los cobros provenía de Estados Unidos y apenas un 5% desde Europa. Pero en 2025 esa tendencia está cambiando. Ahora el 88% de los pagos llega desde EE.UU. y el 12% desde el Viejo Continente.

La tendencia refleja una diversificación geográfica del talento argentino, cada vez más demandado por empresas europeas que buscan profesionales calificados, facturación flexible y eficiencia en los pagos transfronterizos.

Los argentinos que trabajan para el exterior son, en su mayoría, freelancers.

“El argentino tiene algo que es difícil de explicar pero fácil de ver en los datos: una enorme capacidad de adaptación. Esa elasticidad cultural es parte del motivo por el cual los profesionales argentinos hoy son muy codiciados fuera del país”, sostiene Guillermo Escudero, director de Argentina de CryptoMarket, uno de los exchanges líderes y pioneros de Latam.

Cada vez más argentinos cobran en stablecoins

Según estimaciones del Tesoro de EE.UU. (TIC Report), los argentinos tienen entre 200.000 y 250.000 millones de dólares fuera del sistema bancario local.

“Es una cultura económica arraigada: el argentino piensa, ahorra y opera en dólares. Con la llegada del dólar digital, era natural que una parte de ese volumen migrara hacia stablecoins, y eso explica en parte el crecimiento de los pagos internacionales. Incluso la cuenta capital de la balanza de pagos mostró una leve recuperación”, señala Escudero, de CryptoMarket.

Los datos de Bitwage también muestran que el monto promedio por persona en los últimos 12 meses fue de USD 1.475, pero si se observan solo en los últimos tres meses salta a USD 2.586.

La lectura es clara: el perfil de usuario se sofisticó. Hoy predominan profesionales consolidados (desarrolladores, programadores, tecnólogos, consultores, diseñadores senior), mientras los freelancers que hacen tareas menores migraron hacia otras plataformas de cobro.

