En esta noticia Crean hoja de ruta

El sector manufacturero de Norteamérica está en plena reconfiguración y mientras México atraviesa por un alto nivel de incertidumbre en la industria automotriz, la fabricación de equipo de cómputo está tomando el relevo y uno de los componentes clave para el desarrollo del sector es el desarrollo en la región de los semiconductores, que están presentes en prácticamente todos los productos electrónicos de la actualidad.

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El Gobierno de Estados Unidos busca reducir la dependencia de los semiconductores provenientes principalmente de dos regiones asiáticas: China y Taiwán y México será un socio clave para mejorar la fabricación regional de estos componentes clave.

De acuerdo con el Buró de Censos Económicos de Estados Unidos, entre enero y mayo de este año, las importaciones de semiconductores alcanzaron u$s 32,450 millones, un incremento de 14.8% anual.

El mismo departamento señala que los países con mayores exportaciones de semiconductores son Taiwán, con 26%; Malasia, con 23%; Indonesia y Laos, con 14%, mientras que Vietnam alcanzó 12% del mercado.

Hasta el momento, México se ubica en sexto lugar, con poco más de 10% de las exportaciones de este producto a Estados Unidos.

En este sentido, la Secretaría de Economía participó en el Séptimo Foro Binacional México-Estados Unidos sobre Semiconductores, que se realizó en la Universidad de California en San Diego.

A la reunión asistió Diego Flores, responsable del Sector de Industria Electrónica y Digital de la Secretaría de Economía, quien encabezó el panel sobre inversión y financiamiento para la industria y clausuró los trabajos del Foro, reiterando el compromiso del Gobierno de México con el fortalecimiento de una industria estratégica para el desarrollo económico y tecnológico del país, y de la región de Norteamérica.

Crean hoja de ruta

Durante el encuentro, los participantes crearon una agenda orientada a la construcción de acciones concretas para fortalecer el ecosistema binacional de chips, e integraron por primera vez a actores estratégicos para obtener financiamiento, innovación, formación de talento y el desarrollo económico regional.

En un comunicado, la Secretaría de Economía, señaló que en conjunto, el Foro reunió a más de 150 líderes provenientes de los sectores público, privado, académico y financiero de ambos países, reflejando el creciente nivel de integración del ecosistema regional de semiconductores.

Además, en un entorno de alta incertidumbre para el futuro del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), la Secretaría de Economía asegura que este encuentro es una muestra de la integración binacional en materia de semiconductores.

“La estrecha coordinación entre gobiernos, empresas, universidades, organismos empresariales e instituciones financieras demuestra que ambos países avanzan hacia una estrategia compartida para consolidar una cadena de suministro más resiliente, competitiva e innovadora en América del Norte”, señala la dependencia liderada por Marcelo Ebrard.

El mercado de semiconductores rebasó este año la barrera del trillón de dólares en ingresos, una barrera histórica impulsada por la inteligencia artificial, los centros de datos, la computación de alto desempeño, a lo que se suman sectores como la electrificación del transporte y la economía digital, un abanico que alcanza a prácticamente todos los sectores productivos.

“Este nuevo ciclo de innovación representa una oportunidad sin precedentes para que México fortalezca sus capacidades de diseño, manufactura avanzada, integración de cadenas de suministro y desarrollo de talento altamente especializado”, detalla el documento.