Las transferencias de dinero en cuentas propias, ya sean bancarias o de billeteras virtuales, se han convertido en un movimiento financiero frecuente dentro de la vida cotidiana. No obstante, ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) informó cuáles son los montos por los que se puede solicitar información sobre movimientos. Para el mes de marzo de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantendrá los límites establecidos de los meses anteriores. Esto significa que el ente solo les solicitará información a los bancos y/o billeteras virtuales siempre que se superen los límites de montos de transferencias entre cuentas propias de una misma persona. De tal modo, y según la normativa vigente, las entidades financieras deberán informarle a ARCA los movimientos que superen los siguientes topes: Por su parte, estos valores contemplan transferencias, acreditaciones, saldos y movimientos en billeteras virtuales. Tanto para personas físicas como personas jurídicas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero establece una serie de límites, los cuales en caso de superarse pueden hacer que el ente solicite información al respecto. Cuando los montos superan los límites fijados, no se aplica una sanción, pero puede activar una instancia de fiscalización en la que ARCA solicita documentación para demostrar el origen de los fondos, ya que el sistema realiza los cruces de forma automática. En tanto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede pedir: Una vez que se realiza la presentación, el organismo llevará a cabo una revisión para determinar si todo está en regla o existen irregularidades.