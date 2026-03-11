La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se modernizó en herramientas digitales que ayudan a detectar inconsistencias impositivas y que los contribuyentes regularicen su situación antes de recibir multas. El organismo envía avisos para que los contribuyentes estén al tanto a través de la plataforma online antes de recibir intimaciones formales o incluso multas económicas que pueden afectar a los monotributistas. El objetivo de ARCA es conducir el organismo estatal hacia inspecciones digitales más ágiles que las presenciales. Por este motivo, se analiza información disponible en las bases de datos y si se detectan diferencias importantes, el organismo puede iniciar requerimientos electrónicos para que el contribuyente aporte documentación o aclaraciones al respecto. Al ingresar a la plataforma online de ARCA llamado “Nuestra Parte”, el contribuyente puede consultar la información fiscal que tiene el organismo sobre su situación tributaria: Cuando el contribuyente no presenta la documentación requerida o no regulariza su situación tras los avisos preventivos enviados por la plataforma, se aplican las siguientes sanciones económicas al sistema de cuentas tributarias: Si el contribuyente no regulariza la situación dentro del plazo establecido se podrá emitir una intimación formal o la multa de manera automática. Si bien no existe un monto fijo, la multa dependerá del tipo de incumplimiento. En el caso de los monotributistas pueden enfrentar intereses, recargos, multas porcentuales y hasta la baja del régimen, según la situación. Con este nuevo método el organismo estatal argentino fiscaliza el cumplimiento tributario de una manera más ágil y segura. Los monotributistas deberán estar al día con si situación fiscal y el cumplimiento de sus obligaciones para no recibir fuertes sanciones económicas.