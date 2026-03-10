La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) alertó sobre una nueva modalidad de estafa virtual que circula por correo electrónico y que utiliza la identidad del organismo para engañar a los contribuyentes. Se trata de una campaña de phishing, suplantación de identidad, que busca obtener datos personales y bancarios mediante mensajes que aparentan ser comunicaciones oficiales. Según advirtió el organismo, los correos fraudulentos suelen informar sobre supuestas revisiones pendientes, deudas fiscales o la necesidad de renovar la clave fiscal. Los mensajes incluyen logotipos y un lenguaje técnico similar al utilizado por ARCA, lo que puede confundir a los usuarios y llevarlos a responder rápidamente. Una de las variantes detectadas invita a los contribuyentes a “renovar la clave fiscal” y solicita el envío de una foto del DNI junto con un video selfie para “validar la identidad”. Este pedido resulta especialmente riesgoso, ya que con esos datos biométricos los estafadores podrían abrir cuentas bancarias o solicitar créditos a nombre de la víctima. Otra modalidad consiste en el envío de supuestas multas fiscales o notificaciones por impuestos de aduana vinculados a compras internacionales. En esos casos, el correo suele incluir botones como “Ver documento fiscal” o “Descargar factura”. Sin embargo, al hacer clic se descarga un archivo malicioso capaz de capturar contraseñas o registrar la información que el usuario escribe en su teclado. Desde ARCA recordaron que nunca solicitan datos personales, pagos ni descargas de archivos a través de correos electrónicos. Además, aclararon que las comunicaciones oficiales con los contribuyentes se realizan exclusivamente a través del Domicilio Fiscal Electrónico, la casilla de mensajería privada disponible dentro del sitio oficial del organismo. Frente a esta situación, ARCA difundió una serie de recomendaciones para identificar cuándo se trata de comunicaciones auténticas. En primer lugar, ARCA remarcó que nunca solicita pagos ni datos personales por correo electrónico. Los mails que envía el organismo solo tienen la función de informar que el contribuyente recibió una comunicación en su Domicilio Fiscal Electrónico, el único canal oficial de contacto directo. En segundo lugar, la agencia aclaró que no utiliza redes sociales, llamados telefónicos ni mensajes de WhatsApp para reclamar deudas o pedir información personal. Además, recordó que la clave fiscal es única y personal, por lo que no debe compartirse con terceros bajo ningún motivo. El Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) es la casilla de comunicación oficial entre ARCA y cada contribuyente. Se accede con CUIT o CUIL y clave fiscal, y permite recibir notificaciones del organismo de forma segura, gratuita y obligatoria. Para habilitarlo, el contribuyente debe ingresar con clave fiscal al servicio “Domicilio Fiscal Electrónico” en el sitio de ARCA y registrar un correo electrónico y un número de celular.