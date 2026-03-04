La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que suspenderá las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes que sean incluidos en la lista de “no confiables”. Con la medida, el fisco busca reforzar la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero. A través de la Comunicación “A” 8144/2024, el organismo fiscal informó que suspenderá las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras virtuales de los contribuyentes incluidos en la lista de “no confiables”. En colaboración con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se inhabilitarán los CUITs que se encuentren en la base de datos para restringir operaciones financieras sospechosas. De esta manera, el bloqueo implicará que los afectados no puedan realizar ni recibir pagos electrónicos hasta que regularicen su situación fiscal. Desde el organismo fiscal detallaron que son varios los motivos por los que pueden considerar a un contribuyente en la lista negra. Los principales son: ARCA puso a disposición en su sitio web una forma fácil para saber si un CUIT está incluido en la lista. Se debe ir al apartado “Estado administrativo de CUIT”, en donde se informará si el usuario figura en alguna lista restrictiva o bien tiene limitaciones para operar. Los contribuyentes incluidos en la lista podrán regularizar su situación frente a ARCA siguiendo los siguientes pasos: