La cuota del Monotributo puede abonarse con débito automático.

Cumplir con el pago del Monotributo es fundamental para evitar la acumulación de cuotas impagas y una deuda con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Para evitar esto, el organismo fiscal ofrece diferentes medios de pago y uno de los más efectivos para no atrasarse es la adhesión al débito automático.

Con el débito automático, el pago se realiza directamente desde la cuenta bancaria, por lo que se evita la demora en el cobro de la cuota del Monotributo, que vence el día 20 de cada mes .

Cómo adherirse al débito automático del Monotributo

Para adherirse al débito automático y pagar el Monotributo de ARCA por esa vía, se deben seguir una serie de pasos dentro del portal del organismo.

Ingresar a la web de ARCA con CUIT/CUIL y Clave Fiscal, y entrar al servicio “Portal Monotributo” .

Seleccionar la opción “Adherirme” dentro de la sección “Débito Automático” .

Hacer clic en “Agregar CBU” (te redirige al Servicio Integral de Declaración de CBU).

Presionar “Registrar CBU” y cargar los 22 dígitos de la cuenta.

Indicar para qué servicio se usará el CBU y confirmar la titularidad de la cuenta.

Esperar la validación bancaria , que puede demorar hasta 72 horas y se informa por Domicilio Fiscal Electrónico.

Una vez validado el CBU, volver a ingresar con Clave Fiscal al Portal Monotributo y a la opción “Débito Automático” .

Seleccionar el CBU validado y presionar “Adherir a Débito Automático” .

Revisar los datos y confirmar con el botón “Adherir” .

Guardar la confirmación con la fecha de inicio del débito automático.

Imagen ilustrativa.

Una vez certificada el alta, ARCA realizará automáticamente el cobro de la cuota correspondiente al Monotributo. No obstante, es importante que, para la fecha de cobro, se cuente con fondos suficientes en la cuenta informada.

Cuánto pagará cada categoría del Monotributo en octubre

Tras la última actualización, ARCA informó cómo quedaron los valores del Monotributo para cada una de las categorías.