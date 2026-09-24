Tener los pagos del Monotributo al día no solamente ayuda a mantener ordenada la situación fiscal de los contribuyentes, sino que también evita posibles inconvenientes con ARCA.

Cuando una persona acumula una deuda con el Monotributo y la misma se sostiene en el tiempo, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero puede aplicar la baja de oficio del Régimen Simplificado.

En este sentido, la baja de oficio se produce exclusivamente cuando un contribuyente no abona la cuota del Monotributo durante 10 meses consecutivos.

Cómo evitar la baja de oficio del Monotributo

Para que no se lleve a cabo esta sanción, se debe evitar acumular 10 meses impagos del Monotributo, ya que cuando se superan, se hace efectiva la baja.

En este sentido, si está registrándose dicha cantidad, es importante regularizar la situación o abonar al menos una cuota de las pendientes para no tener la sanción.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

De tal modo, el requisito clave y fundamental para evitar la baja de oficio es no tener una deuda con los cobros del Monotributo o, en caso de existir una, que no supere los diez meses consecutivos.

¿Qué pasa después de la baja de oficio?

Una vez que se realiza la baja de oficio, ARCA brinda la posibilidad para que el contribuyente reingrese en el esquema del Monotributo.

Para hacerlo se deben cancelar las obligaciones pendientes mediante los medios de cobro habilitados o a través de un plan de pago.

Una vez que impacte el pago, se podrá realizar nuevamente la inscripción en el Monotributo, con los parámetros establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.