La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) consolidó la digitalización total de sus trámites. Para este periodo 2026, los contribuyentes cuentan con herramientas ágiles para gestionar sus obligaciones desde el celular con beneficios económicos.

Para no perder estas bonificaciones, es fundamental llegar a febrero con las cuentas al día. ARBA ofrece actualmente distintos planes de pago adaptados a la situación de cada contribuyente.

ARBA: descuento del 15% por Pago Anual

Aquellos contribuyentes que decidan cancelar la totalidad del impuesto 2026 de forma anticipada obtendrán una rebaja del 15%.

Debe abonarse antes del vencimiento de la primera cuota (febrero 2026).

Condición: No registrar deudas exigibles de periodos anteriores no prescriptos sobre el inmueble.

Bonificación del 10% por buen cumplimiento

Si preferís el pago en cuotas, accedés a un 10% de ahorro en cada una si cumplís con:

Tener canceladas todas las cuotas anteriores del ejercicio 2026.

No poseer deudas de años anteriores.

Abonar la cuota vigente dentro del plazo establecido.

Este beneficio aplica para cualquier medio de pago (débito automático, tarjeta de crédito o efectivo).

Tené en cuenta que los descuentos no son acumulables. El tope máximo de beneficio por objeto es del 15%.

Cómo pagar el Inmobiliario ARBA desde el celular

El pago de impuestos solo lleva unos minutos con estos pasos: