La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó cómo quedaron las escalas, los topes de facturación y los montos del monotributo, y aclaró cuándo se realizará la próxima actualización obligatoria de cara a 2026.

Los valores vigentes rigen para diciembre de 2025 y se mantendrán hasta el momento de la recategorización, que deberán realizar los contribuyentes del Régimen Simplificado a comienzos del próximo año.

¿Cuándo se actualizan las escalas del monotributo en 2026?

ARCA informó que la actualización de categorías y topes de facturación del monotributo 2026 se aplicará el primero de enero de 2026.

Además, habrá un proceso de recategorización obligatoria, que se realizará en dos momentos del año:

Primera recategorización: entre fines de enero y comienzos de febrero de 2026

Segunda recategorización: en agosto de 2026

El trámite es obligatorio para quienes hayan superado los límites de facturación anual de su categoría o hayan cambiado otros parámetros (alquileres, consumo eléctrico, superficie afectada).

¿Cuáles son los topes de facturación del monotributo para 2026?

Los límites máximos de facturación anual por categoría, que se mantendrán vigentes hasta la recategorización de enero de 2026:

Categoría A: $ 8.992.597,87

Categoría B: $ 13.175.201,52

Categoría C: $ 18.473.166,15

Categoría D: $ 22.934.610,05

Categoría E: $ 26.977.793,60

Categoría F: $ 33.809.379,57

Categoría G: $ 40.431.835,35

Categoría H: $ 61.344.853,64

Categoría I: $ 68.664.410,05

Categoría J: $ 78.632.948,76

Categoría K: $ 94.805.682,90

Si un contribuyente supera estos montos, deberá subir de categoría o quedar excluido del régimen, según el caso.

¿Cuánto se paga de monotributo en diciembre 2025?

Antes de la recategorización, ARCA difundió los montos vigentes de la cuota mensual, que deben abonarse en diciembre:

A: $37.085,74

B: $42.216,41

C: $49.435,58 / $48.320,22

D: $63.357,80 / $61.824,18

E: $89.714,31/ $81.070,26

F: $112.906,59 / $97.291,54

G: $172.457,38 / $118.920,05

H: $391.400,62 / $238.038,48

I: $721.650,46 / $355.672,64

J: $874.069,29 / $434.895,92

K: $1.208.890,60 / $525.732,01

¿Qué incluye la cuota del monotributo?

La cuota mensual del monotributo está compuesta por tres conceptos:

Impuesto integrado

Aporte previsional

Obra social

Los importes varían según la categoría y si la actividad corresponde a servicios o comercio.

¿Cuándo vence el pago del monotributo?

El vencimiento del monotributo fue el 22 de diciembre. Quienes no hayan pagado en término pueden enfrentar sanciones como:

Pérdida de la obra social

Falta de aportes jubilatorios

Imposibilidad de emitir facturas

¿Cómo se puede pagar el monotributo?

ARCA ofrece múltiples medios de pago digitales:

Volante Electrónico de Pago (VEP)

Homebanking y Pago Mis Cuentas

Código QR desde billeteras virtuales

Débito automático

Tarjeta de crédito

Cajeros automáticos

Billetera Electrónica ARCA

¿Quiénes deben recategorizarse en 2026?

Deben realizar la recategorización todos los monotributistas que:

Superaron el tope de facturación anual

Modificaron superficie, alquileres o consumo eléctrico

Cambiaron su actividad

Quienes no registren cambios pueden no hacer el trámite, pero ARCA puede recategorizar de oficio si detecta inconsistencias.