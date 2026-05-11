El sistema pensional colombiano mantiene vigente una alternativa que les permite a algunos trabajadores acceder a la jubilación sin importar la edad. Se trata de una pensión especial diseñada para madres, padres o cuidadores que conviven y dependen económicamente de una persona con discapacidad severa. Aunque millones de colombianos deben esperar hasta cumplir la edad mínima exigida para pensionarse, esta figura contempla excepciones que pueden acelerar el retiro laboral de quienes asumen responsabilidades permanentes de cuidado dentro de su hogar. La medida está respaldada por la Ley 797 de 2003 y sigue generando interés entre quienes buscan alternativas para pensionarse anticipadamente. La norma establece que la madre trabajadora cuyo hijo tenga una invalidez física o mental debidamente certificada puede obtener la pensión especial de vejez sin necesidad de cumplir con la edad mínima tradicional. El beneficio también puede aplicarse al padre, siempre y cuando tenga la patria potestad del hijo con discapacidad y la madre haya fallecido. En ambos casos, la condición principal es que la persona dependiente continúe bajo el cuidado económico y permanente del solicitante. Esta figura reconoce el impacto que tiene el cuidado de familiares con discapacidad en la vida laboral y económica de miles de hogares colombianos. Aunque el requisito de edad desaparece, sí existen condiciones obligatorias para obtener esta modalidad pensional en Colombia. Entre los principales requisitos están: La legislación también señala que el beneficio se mantiene únicamente mientras persistan tanto la discapacidad como la dependencia económica. El parágrafo 4 del artículo 33 de la Ley 797 de 2003 indica que la madre trabajadora con un hijo en condición de invalidez podrá pensionarse “a cualquier edad”, siempre y cuando haya cumplido con el número mínimo de semanas exigidas para la pensión de vejez. La disposición fue creada como una herramienta de protección para familias que enfrentan cargas económicas y de cuidado permanentes. En los últimos años, esta figura volvió a cobrar relevancia tras los cambios y discusiones alrededor del sistema pensional colombiano. Sí. La norma contempla escenarios en los que el beneficio podría suspenderse o perderse. Uno de ellos ocurre si la persona pensionada vuelve a trabajar formalmente y se reincorpora al sistema de seguridad social. Además, la mesada podría dejar de reconocerse si desaparece la condición de dependencia económica o si el familiar deja de estar en estado de invalidez certificado. Por esa razón, expertos recomiendan revisar cuidadosamente las condiciones antes de iniciar el trámite ante la administradora de pensiones correspondiente.