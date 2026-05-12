El jefe de Gabinete Manuel Adorni se encuentra bajo fuego por presuntas causas de corrupción y en ese contexto diputados de los bloques Encuentro Federal y el Frente de Izquierda, pidieron una sesión especial para el próximo jueves para tratar una serie de pedidos de informe sobre Manuel Adorni y una posible moción de censura. La Cámara de Diputados convocó a la reunión para el jueves a las 11 con el objetio de tratar el temario propuesto por los legisladores. La convocatoria fue impulsada por el diputado Esteban Paulón junto a otros legisladores y quedó formalizada a través de una citación emitida por la Secretaría Parlamentaria. El temario incluye cuatro expedientes centrados en presuntas irregularidades relacionadas con el uso de bienes del Estado, fondos públicos y la situación patrimonial declarada por Adorni. Entre los proyectos figura un pedido de informes verbales al funcionario sobre supuestas inconsistencias patrimoniales y otro dirigido al Poder Ejecutivo para que brinde precisiones sobre distintas cuestiones vinculadas a su declaración jurada. Además, uno de los expedientes propone avanzar con una moción de censura contra el jefe de Gabinete, en el marco de los cuestionamientos impulsados desde la oposición. “Nunca se sabe”, repiten las partes involucradas en cuanto a la posibilidad de que haya quórum para poder avanzar con el temario. La sesión se desarrollará en un contexto de creciente tensión política en Diputados y volverá a poner bajo discusión la situación patrimonial y el desempeño del principal funcionario político del Gobierno después del presidente. Es preciso marcar que desde el peronismo no llamaron a esta sesión, aunque acompañarán en la Cámara de Diputados. Desde el sector consideran que la figura de Adorni desgasta al gobierno, mientras crecen las acusaciones que penden sobre él por corrupción. Por otro lado, si bien el fin de semana el PRO sacó un comunicado dónde cuestionó el rol del jefe de Gabinete, no dará quórum para posibilitar el tratamiento del temario. No será la primera vez que los legisladores intenten esta maniobra, la misma ya cayó en dos oportunidades desde que inició el escándalo Adorni. Para remover al jefe de Gabinete, en este caso Manuel Adorni, la Constitución exige mayoría absoluta, no mayoría simple. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete “puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras”. El caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se convirtió en una de las principales crisis políticas que enfrenta el gobierno de Javier Milei. La controversia comenzó a escalar después de una serie de revelaciones periodísticas sobre gastos, viajes y bienes patrimoniales del funcionario que no coincidirían con sus ingresos declarados. Entre los episodios más cuestionados aparecen viajes al exterior, vuelos privados y propiedades inmobiliarias que derivaron en denuncias judiciales y pedidos de explicaciones públicas. Actualmente, Adorni está siendo investigado en Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito. Según trascendió, el expediente quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, que espera documentación adicional sobre el patrimonio y los movimientos financieros del funcionario. La investigación se concentra en justificar gastos realizados en los últimos meses, incluyendo remodelaciones, viajes y operaciones inmobiliarias que la oposición considera incompatibles con su evolución patrimonial declarada. En medio de la presión judicial y parlamentaria, la senadora Patricia Bullrich reclamó públicamente que el funcionario adelante la presentación de su declaración jurada patrimonial, cuyo vencimiento formal recién opera el 31 de julio. Bullrich sostuvo que “tiene que ser inmediato” porque el oficialismo necesita “discutir otras cosas y no esto”, y defendió su postura asegurando que “siempre fue un poquito rebelde”. El planteo de Bullrich abrió una tensión interna inédita dentro del oficialismo y atravesó la última reunión de gabinete encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Durante ese encuentro, Milei volvió a respaldar enfáticamente a Adorni y rechazó cualquier posibilidad de desplazarlo. Según trascendió, el Presidente afirmó ante sus ministros que “prefiere perder una elección antes que echar a alguien honesto”, mientras que Adorni tomó luego la conducción de la reunión y repasó el plan de gestión.