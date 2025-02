ANSES vigila: por este motivo podrían cobrar un 20% de la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aumentará en un 2,2% la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Pero, debido a este requisito, los beneficiarios no recibirán el 20% del total y será retenido hasta presentarse la información requerida.

Si la familia que recibe la AUH no presenta la Libreta de Seguridad Social, no obtendrá la totalidad del pago de ANSES. Por lo que el aumento no se reflejará en los bolsillos de los beneficiarios hasta presentar la totalidad de la documentación.

La actualización en el monto de AUH será tanto para las familias con menores de edad como para hijos con discapacidad. Se tendrán en cuenta para el aumento los valores diferenciados del costo de vida en la Zona Austral.

Aumenta AUH: de cuánto será el monto a partir de marzo

La AUH tiene aumento por IPC, que en enero fue del 2,2%. Esto significa que la asignación para menores pasará a ser de $ 100.287, de los cuales $80.229,60 son acreditados de inmediato y el 20% restante quedará retenido hasta que el beneficiario presenta la Libreta de Seguridad Social.

Estos serán los valores de AUH a partir de marzo de 2025.

Los residentes de la Zona Austral recibirán otros montos, siendo el valor que deberían recibir a partir de marzo de $130.373 para menores y $424.521 para hijos con discapacidad.

Para los beneficiarios con hijos con discapacidad recibirán un monto total de $326.555, de los cuales no se cobrarán $ 65.311 hasta que se cumpla la entrega de la Libreta AUH.

Tarjeta Alimentar: ¿aumenta el complemento de AUH?

Las familias que reciben el beneficio pueden recibir el complemento de la Tarjeta Alimentar. Pero, a diferencia de la AUH, este programa no tiene definido un ajuste automático según el IPC, por lo que una posible actualización en los pagos debería ser definida por Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano.

Para garantizar la canasta básica a las familias en situaciones vulnerables, el Gobierno debería anunciar una actualización en el beneficio durante el próximo mes.

La Tarjeta Alimentar no tiene aumentos programados.

¿Cuáles son los requisitos para cobrar AUH?

Para ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una familia debe cumplir con los siguientes requisitos:

Progenitores sin empleo, que no presenten aportes o que sean empleados del servicio doméstico.

Hijo no deben tener empleo ni estar emancipados o recibir prestaciones previstas en la ley de asignaciones familiares.

Hijos y progenitores argentinos y residentes del país desde al menos hace 2 años.

Cumplir con controles sanitarios y de vacunación de los hijos hasta los 4 años.

Se debe comprobar de los 5 a los 18 que los hijos concurren a establecimientos educativos.

Este requisito de AUH podría hacer que pierdas el beneficio

Si la persona titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se ausenta del territorio nacional por un periodo superior a noventa días, no puede ser beneficiario.