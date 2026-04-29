De acuerdo con una nueva investigación, a la hora de viajar la mayoría de los argentinos prioriza el bienestar de sus mascotas. Y es por ello que cada vez más personas las incluyen en sus planes, en línea con una tendencia “pet friendly” que ya impacta en la oferta turística. De hecho, el 60% busca alojamientos que acepten animales y un 17% ya voló con ellos. El estudio fue encargado por Booking.com, y realizado de manera independiente entre una muestra de adultos que habían realizado un viaje de ocio en los últimos 12 meses con al menos una noche de estadía. La elección del destino también se ve influida por esta preferencia: seis de cada diez priorizan playas y espacios donde puedan llevarlas, un 37% opta por lugares con circuitos para caminar y un 48% valora que centros turísticos o comerciales admitan su ingreso. “Viajar con mascotas ya no es una excepción sino una tendencia en continuo crecimiento. Los viajeros buscan cada vez más opciones “pet friendly” para poder disfrutar sus viajes sin tener la necesidad de dejarlos en sus casas”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina. “Los datos de este nuevo estudio que presentamos así lo demuestran y como parte de ello, también vemos como hospedajes, compañías aéreas, micros y centros comerciales cada vez cuentan con más opciones para nuestros amigos de cuatro patas”, agregó Jimena. En línea con este cambio de hábitos, el estudio también reveló que el 57% de los viajeros busca bares y restaurantes que acepten mascotas, mientras que un 40% elige directamente alojarse en casas de amigos o familiares para evitar restricciones: “Las mascotas dejaron de ser una complicación a la hora de viajar y pasaron a formar parte de la experiencia”, concluyó Jimena. En la Argentina, 8 de cada 10 hogares tienen al menos un perro o un gato, y el gasto mensual promedio en salud para estas mascotas ya ronda los $ 70.000, según difundió Vetify, el plan de salud para mascotas de Iké Argentina. En este sentido, el cuidado integral -que incluye alimentación, controles veterinarios, vacunas e higiene- ya se perfila como uno de los rubros más importantes del presupuesto familiar, con saltos significativos cuando aparecen imprevistos médicos.