Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el costo de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este miércoles, 29 de abril de 2026, la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.599,45 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar mostró un leve avance de 0.95%, mientras que en el último año registra una caída de 10.31%. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 13.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 14.16%. En la última sesión, la cotización del dólar bajó frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el Dólar mostró volatilidad al inicio, luego encadenó cuatro caídas consecutivas, tuvo un breve rebote de dos jornadas y cerró en retroceso, dejando un balance general a la baja. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y tradicionales son las entidades bancarias, aunque es fundamental contemplar que pueden implementar recargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Compra o vende dólares solo en bancos y casas de cambio autorizadas y vigiladas; compara la TRM, tasas y comisiones y solicita comprobante. Si usas plataformas, verifica su licencia y reputación, paga por medios electrónicos y desconfía de ofertas en redes sociales o precios muy por debajo del mercado.