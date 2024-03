ANSES: ¿Quiénes no pueden acceder a las Becas Progresar en marzo 2024?

El Ministerio de Capital Humano se prepara para liquidar, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), los haberes correspondientes a los titulares de las Becas Progresar.

Dada la vuelta a clases, miles de estudiantes de todo el país pueden inscribirse a este programa y acceder a $ 20.000. Sin embargo, es necesario que los alumnos cumplan con determinados requisitos alterados en las últimas semanas.

Con el objetivo de ayudar a los estudiantes a finalizar sus estudios, formarse profesionalmente o estudiar una carrera de nivel superior , quienes no cumplan con los condicionantes, no recibirán este refuerzo durante 2024.

Becas Progresar ANSES: ¿Cuáles son los requisitos para cobrar en marzo?





Las personas que no continúen con sus estudios, o bien no sean alumnos regulares, no podrán inscribirse a las Becas Progresar . Quienes, si cumplan con estos lineamientos, deberán tener en cuenta las siguientes pautas:

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco (5) años en el país;

Ser alumna/o regular de una institución educativa;

Tener entre diecisiete (17) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos; Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta treinta (30) años;

Estudiantes de enfermería sin límite de edad,

Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)

¿Cómo inscribirse a las Becas Progresar 2024?





Para inscribirse a las Becas Progresar, los estudiantes deberán ingresar a la página oficial de ANSES y cumplir con estos pasos:

Dirigirse a "datos personales" y, en caso de ser necesario, completar la dinformación requeridos y luego seleccionar "actualizar datos" Ingresar en la opción "encuesta", completar los datos y seleccionar "finalizar encuesta" Elegir el tipo de beca al que deseen acceder ("datos académicos") Una vez que hayan terminado de llenar el formuario, elegir la opción "finalizar inscripción" para que la solicitud esté en progreso

Becas Progresar: ¿Cómo saber si cobro en marzo?



Los beneficiarios tendrán la posibilidad de corroborar si perciben o no el monto de las Becas Progresar, dependiente de la Secretaría de Educación, a través de estos pasos:

Ingresar a este link

Indicar el número de CUIL o prestación

Luego, presionar en "Consultar"

Por último, se informará la fecha de cobro

Educación: ¿Cuáles son las líneas de Becas Progresar?



De acuerdo a la información que brinda ANSES, existen cuatro líneas de las Becas Progresar. Cada una de ellas, cuenta con un rango de edad y especificaciones para cada uno de los alumnos:

Progresar Trabajo : destino a personas, de entre 18 a 24 años y extendido a quienes tengan 40 años (sin empleo formal registrado) que hagan cursos de formación profesional .

: destino a personas, de entre 18 a 24 años y extendido a quienes tengan 40 años (sin empleo formal registrado) que . Progresar Obligatorio: para estudiantes, de entre 16 y 17 años, del nivel primario o secundario .

para estudiantes, de entre 16 y 17 años, del . Progresar Superior: para estudiantes, de entre 17 a 24 años y se extiende a quienes tengan 30 años, del nivel terciario o universitario .

para estudiantes, de entre 17 a 24 años y se extiende a quienes tengan 30 años, del . Progresar Enfermería: para personas de 17 años, sin límite de edad, que cursen la carrera de enfermería en el nivel terciario o universitario .

¿Cuál es el monto de las Becas Progresar en marzo?

CATEGORÍA MONTO Progresar Trabajo $ 20.000 Obligatorio $ 20.000 Superior Universitario $ 20.000 Enfermería $ 20.000

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Ministerio de Capital re tiene el 20% del monto , cuyo reintegro se efectúa al dar cuenta del estadio de alumno regular.

" Para cobrar el 20% retenido no se debe presentar ninguna documentación, ya que la certificación académica la realizará la institución" , señalaron.

¿Cuándo cobro las Becas Progresar en marzo?