Mi ANSES septiembre 2025: el gobierno de Milei confirmó el nuevo aumento para jubilados, pensionados y SUAF, ¿cuánto cobro?
El organismo previsional actualizó los montos que recibirán los adultos mayores y titulares de asignaciones familiares y universales.
La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos aumentos de septiembre 2025 para jubilados, pensionados y titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).
A través de la Resolución 297/2025 y 298/2025, que fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial, el organismo previsional dio a conocer los montos que percibirán los adultos mayores y los beneficiarios de asignaciones.
Vale resaltar que los haberes se ajustarán un 1,9%, conforme con el índice de inflación de julio que publicó el INDEC. Este incremento deviene de la fórmula de movilidad establecida hace poco más de un año por el Decreto 274/24, el cual dispuso la actualización de los ingresos en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que implica un rezago de casi dos meses.
Aumento para jubilados ANSES: cuánto cobro en septiembre 2025
Con un ajuste del 1,9%, la jubilación mínima llegará a $ 320.277,17 a partir de septiembre. En tanto, los haberes máximos pasarán a ser de $ 2.155.162,17.
Sumado a ello, los adultos mayores que tengan ingresos mínimos recibirán un bono de $ 70.000, por lo que sus haberes mensuales alcanzarán los $ 390.277,17.
Por otra parte, ANSES informó que el ajuste también corresponde a los haberes de los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez y Pensión Madre de 7 hijos.
|SEPTIEMBRE 2025
|MONTO
|+ BONO
|Jubilación mínima
$320.277,17
|$390.277,17
|Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
|$256.221,74
|$346.221,74
|Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez
|$224.194,02
|$294.194,02
|Pensión Madre de 7 hijos
|$320.277,17
|$390.277,17
SUAF ANSES: cuánto cobro con aumento en septiembre 2025
En septiembre, las asignaciones también recibirán un aumento del 1,9%. De esta forma, los haberes para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasarán a ser de $ 115.088.
No obstante, es importante mencionar que este grupo de beneficiarios recibirá el 75% de ese monto, dado que la ANSES retiene el 25% de los haberes mensuales hasta que los titulares presenten la Libreta AUH.
|SEPTIEMBRE
|MONTO
|Asignación Universal por Hijo (AUH)
|$115.088
|AUH hijo con Discapacidad
|$374.745
|Asignación por Hijo
|$57.549
|Asignación por hijo con Discapacidad
|$187.379
MI ANSES: calendario de pagos completo septiembre 2025
Jubilados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.
Jubilados con haberes superiores
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre.
Asignación Universal por Hijo (AUH)
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre.
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre.
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre.
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre.
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre.
- DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre.
- DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre.
- DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre.
- DNI terminados en 9: martes 23 de septiembre.
SUAF
- DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.
- DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.
- DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.
- DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.
- DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.
