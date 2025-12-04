El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, sumó nuevos descuentos al programa de beneficios para los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

El esquema consta de exclusivos descuentos en los principales comercios y supermercados del país. Se puede acceder a reintegros que van desde el 10% hasta el 25% con distintos bancos.

Nuevos descuentos para jubilados y pensionados

El Ministerio de Capital Humano incorporó al Banco Supervielle al programa de reintegros y se suma al Banco Nación y al Banco Galicia, que ya formaban parte. Los reintegros ascienden hasta los $ 50.000 en un mes, además de cuotas sin interés.

Banco Supervielle

Los jubilados que cobren sus haberes en el Supervielle podrán acceder a un 20% de reintegro al realizar compras en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. Contempla un tope de $ 25.000 al pagar con la tarjeta de débito. En la misma línea, si se paga a través de código QR el tope es de $ 15.000. Cabe recordar que se pueden combinar ambas promociones para alcanzar un total de $ 40.000.

Este beneficio en comercios también podrá ser usado en Coto, pero con la particularidad de que se trata de una devolución del 25% sin tope máximo.

Otro de los beneficios es el 50% en el rubro de farmacias los días martes. Tanto al pagar con tarjeta como con QR, el tope es de $ 6.000 con cada uno (total de $ 12.000). A su vez, podrá financiarse las compras todos los días en 3 cuotas sin interés en las farmacias adheridas.

Los adultos mayores que realicen comprar en comercios online (Tienda Supervielle en Mercado Libre) tendrán un 15% de reintegro con tope de $ 10.000 los días martes y miércoles, tanto en el rubro de farmacia como supermercado. También, tres cuotas sin interés todos los días con tarjeta Visa (excepto el jueves 12 que brindan hasta 12 cuotas).

Banco Nación

Los beneficiarios de ANSES que cobren mediante el Banco Nación acceden a un reintegro del 5% al pagar con BNA+ MODO con tarjeta de débito o crédito. El tope es de $ 20.000 por mes en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.

En línea con otras billeteras virtuales, el Nación aplicará remuneraciones diarias con una TNA de 32% sobre el saldo registrado en las cuentas. El monto máximo para los depósitos diarios es de $ 500.000.

Banco Galicia

Los adultos mayores clientes del Banco Galicia acceden a un 25% de descuento y tres cuotas sin interés en compras realizadas en supermercados (tope de $ 20.000) y farmacias y ópticas (tope de $ 12.000). De esta manera, los comercios adheridos son los siguientes:

Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Coto: 10% sin tope en todos los rubros**. No acumulable con otras promociones.

La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros**. No acumulable con otras promociones.

Josimar: 15% en todos los rubros** sin tope. No acumulable con otras promociones.

Carrefour: 10% en todos los rubros**. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.

Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

Chango Más: 10% en todos los rubros**. Tope $15.000. No acumulable con otras promociones.

*Incluye carnes. No incluye electro y marcas seleccionadas.

**No incluye carnes, electro y marcas seleccionadas.

Los jubilados que cuenten con una cuenta remunerada FIMA accederán a rendimientos diarios con una TNA de 33,2% sin tope.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados

Los adultos mayores cobrarán sus haberes más el aguinaldo según el siguiente calendario de pagos:

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo