De cara al cronograma de pagos de julio, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó los incrementos que regirán el próximo mes, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El aumento será del 2,1% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, lo que también impacta en la Asignación Universal por Hijo (AUH). En este contexto, un grupo de titulares puede acceder a un ingreso total más alto cuando se combinan distintas prestaciones vinculadas a la adopción.

ANSES: cómo se compone el pago por adopción y qué beneficios se pueden cobrar en julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) contempla distintos tipos de prestaciones destinadas a acompañar a las familias en situaciones específicas, entre ellas la adopción legal de un hijo. En estos casos, no existe un único pago extraordinario, sino un esquema de beneficios que puede combinar distintas asignaciones vigentes.

En julio, las familias que hayan concretado una adopción legal pueden acceder a la Asignación Familiar por Adopción, que forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU). Este beneficio se otorga por única vez y está destinado a quienes acreditan judicialmente la adopción dentro de los plazos establecidos por el organismo.

A este ingreso se le suma la Asignación Universal por Hijo (AUH), que corresponde al pago mensual que reciben los titulares por cada menor a cargo, siempre que cumplan con los requisitos del programa.

Además, un componente clave dentro del sistema es la Libreta AUH, mediante la cual se certifican controles de salud, vacunación y escolaridad del niño o niña. Su presentación permite liberar el 20% del monto retenido anualmente por ANSES, lo que incrementa el ingreso total percibido por los titulares.

De esta manera, el ingreso vinculado a la adopción no proviene de un único concepto, sino de la suma de estas prestaciones compatibles entre sí. El acceso a cada una depende del cumplimiento de los requisitos específicos y de la correcta presentación de la documentación ante el organismo.

Asignación Familiar por Adopción: quiénes pueden acceder y qué documentación se necesita para poder cobrar

El trámite para solicitar esta asignación puede realizarse de manera presencial o digital . Si se decide realizarlo de forma presencial, hay que seguir estos pasos:

Juntar la documentación detallada más arriba,

Solicitar un turno en ANSES,

Presentarse a la oficina asignada,

Dar seguimiento al trámite.

Los grupos que pueden solicitar estos bonos son:

Personas en relación de dependencia y monotributistas.

Titulares del Fondo de Desempleo.

Beneficiarios de la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez.

Jubilados o pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de la AUH y/o Asignación por Embarazo.

Fuente: Shutterstock Arlette Lopez

Paso a paso: como solicitar la Libreta AUH

El trámite puede realizarse de manera online a través de la página oficial de ANSES o mediante la app móvil. En caso de inconvenientes para enviarla por internet, también es posible presentarla en una oficina de ANSES sin necesidad de turno previo.

Para solicitar el documento de forma online se deben seguir los siguientes pasos: