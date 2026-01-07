El primer mes de 2026 llega con novedades para millones de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales. Con el inicio del nuevo calendario mensual, ANSES pone en marcha el cronograma de pagos de enero y activa los primeros depósitos del año.

Además, enero incorpora montos actualizados para todas las prestaciones. El ajuste se aplica en base a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la inflación registrada dos meses atrás, y permite anticipar cuánto se cobrará y en qué fecha.

¿Cómo comienza el calendario de pagos de ANSES en enero 2026?

El organismo previsional inicia los pagos desde la segunda semana de enero, con depósitos escalonados según la terminación del DNI. El cronograma incluye jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, asignaciones familiares, Pensiones No Contributivas y la Prestación por Desempleo.

De esta manera, ANSES busca ordenar los cobros a lo largo del mes y garantizar el pago de cada beneficio sin demoras.

¿Cuánto se cobra en enero con los montos actualizados de ANSES?

En enero, los haberes previsionales y las asignaciones sociales reciben una suba del 2,47%. Con este ajuste y el refuerzo económico vigente, la jubilación mínima alcanza los $ 419.299,32.

Con el bono incluido, los principales valores quedan conformados de la siguiente manera:

PUAM: $ 349.439,46

Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez: $ 314.509,52

Pensión para madres de siete hijos: $ 419.299,32

AUH: $ 125.518

AUH por hijo con discapacidad: $ 408.705

Asignación Familiar por Hijo: $ 62.765

Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $ 204.361

¿Cuándo cobro ANSES en enero 2026 según el calendario oficial?

ANSES confirmó el cronograma completo del mes, organizado por tipo de prestación y terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que no superan el mínimo

DNI 0: viernes 9 de enero

DNI 1: lunes 12 de enero

DNI 2: martes 13 de enero

DNI 3: miércoles 14 de enero

DNI 4: jueves 15 de enero

DNI 5: viernes 16 de enero

DNI 6: lunes 19 de enero

DNI 7: martes 20 de enero

DNI 8: miércoles 21 de enero

DNI 9: jueves 22 de enero

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: viernes 23 de enero

DNI 2 y 3: lunes 26 de enero

DNI 4 y 5: martes 27 de enero

DNI 6 y 7: miércoles 28 de enero

DNI 8 y 9: jueves 29 de enero

El calendario de ANSES de diciembre. Fuente: Shutterstock furustic

Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: viernes 9 de enero

DNI 1: lunes 12 de enero

DNI 2: martes 13 de enero

DNI 3: miércoles 14 de enero

DNI 4: jueves 15 de enero

DNI 5: viernes 16 de enero

DNI 6: lunes 19 de enero

DNI 7: martes 20 de enero

DNI 8: miércoles 21 de enero

DNI 9: jueves 22 de enero

Asignación por Embarazo (AUE)