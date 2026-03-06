Con el inicio del nuevo ciclo lectivo, los beneficiarios de las asignaciones familiares de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobrarán una asignación extra. Se trata de la Ayuda Escolar Anual, un apoyo económico que reciben por única vez en el año los titulares del SUAF. Su objetivo es acompañar a todos los niños y adolescentes en el inicio del calendario escolar. Año a año, la entidad a cargo de la seguridad social otorga esta asistencia a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las Asignaciones Familiares (SUAF) con el objetivo de acompañar a las familias en los gastos del inicio del ciclo lectivo. Con los valores actualizados para 2026, el beneficio alcanza los $ 85.000 por cada hijo, una suma que busca aliviar el impacto económico de la compra de útiles, uniformes, mochilas y materiales educativos. Ahora, el organismo informó el monto actualizado por hijo para este año, las condiciones vigentes y los plazos clave para cobrar el beneficio. Cabe señalar que, entre los requisitos obligatorios, figura la presentación del certificado de alumno regular. Quienes no lo presenten, no podrán acceder al beneficio. Una vez realizadoel trámite con ese documento, se contabilizan 60 días hasta el cobro de la prestación. ANSES suele realizar una liquidación masiva entre febrero y marzo, coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo. Quienes presenten el Certificado Escolar con posterioridad no pierden el derecho, aunque el pago se acredita una vez aprobado el trámite. El pago está dirigido a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de asignaciones familiares del sistema SUAF cuyos hijos cumplan con las condiciones de edad y escolaridad exigidas. Estas son: No podrán acceder quienes no cumplan con estas condiciones, ya que es clave pertenecer a un grupo vulnerable para recibir la asistencia. El trámite es gratuito, digital y obligatorio todos los años, incluso para quienes ya cobraron el beneficio en ciclos lectivos anteriores. Se realiza a través de Mi ANSES: Una vez validada la información, el beneficio queda habilitado para el próximo pago. En el caso de los titulares de la AUH, no presentar el Certificado Escolar puede provocar la pérdida del pago de la Ayuda Escolar Anual o inconvenientes en la continuidad de la asignación, si no se acredita la escolaridad. Por ese motivo, ANSES recomienda realizar el trámite lo antes posible.