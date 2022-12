Plan Gas: ofertan energía barata en invierno para llenar el gasoducto de Vaca Muerta

Las petroleras le presentaron este miércoles a la Secretaría de Energía sus ofertas para la producción de gas local entre 2023 y 2028, incluidas en nuevas rondas del Plan Gas, programa oficial que garantiza contratos a mediano plazo con certezas de volúmenes y precios .

Así, el Gobierno se aseguró energía barata para los próximos años, incluso en invierno, que servirá para llenar el gasoducto Néstor Kirchner de Vaca Muerta y sustituir importaciones de gas natural de Bolivia, Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles líquidos (gasoil y fuel oil) para las centrales eléctricas.

Sergio Massa festeja "la mejor licitación de deuda" desde 2020

La catarsis contra políticos de la industria y el comercio

También, con estos resultados, el Estado nacional se aseguró un ahorro fiscal en subsidios , ya que el Tesoro cubre la diferencia entre el costo del gas y lo que pagan los usuarios a las distribuidoras. Por el lado de la oferta, cuanto menor es el costo, menos subsidios tiene que destinar Nación ; mientras que por la demanda, los aumentos de tarifas con segmentación achicarán esa brecha.

Resultados del Plan Gas

El Cronista tuvo acceso a los resultados de la licitación del Plan Gas, que se adjudicará la próxima semana.

Las productoras de gas YPF, Tecpetrol, Pampa Energía, Pan American Energy (PAE), Shell, Petrobras, Total Energies, Wintershall Dea, ExxonMobil, Pluspetrol y Vista Energy ofrecieron casi 48 millones de m3 diarios (MMm3/d) de gas natural para la extensión de la ronda 1 del Plan Gas a un precio promedio ponderado anual de 3,59 dólares por millón de BTU , hasta el 31 de diciembre de 2024. Por la estructura de la demanda del gas, en verano sale más barato (82% del promedio anual) y en invierno más caro (125% sobre la base).

Además, Pampa Energía, Tecpetrol y Pluspetrol sumarán 3 MMm3/d extra a un promedio de u$s 3,43.



A partir de julio de 2023, con la primera etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta ya inaugurada, Pampa Energía, YPF, Tecpetrol, PAE, Total, Petrobras y Vista agregarán 11 MMm3/d; sus ofertas fueron por 14,2 MMm3/d a un promedio de u$s 3,47.

Asimismo, desde enero de 2024, Pluspetrol, YPF, PAE y Exxon pujarán por adicionar al sistema 3 MMm3/d; ofertaron 3,4 millones de m3 diarios a u$s 3,16 por millón de BTU.

Las petroleras pujarán por la adjudicación la semana que viene

Más adelante, en los picos de consumo de gas de cada invierno a partir de 2024 hasta 2028, el conjunto de las petroleras ofreció incrementar su producción en 12,3 MMm3/d por u$s 4,66; mientras que desde el pico de 2025 (entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de cada año hasta 2028) habrá en oferta otros 15,2 MMm3/d por u$s 4,77 en promedio. No obstante, están en juego 7 MMm3/d en cada uno de esos picos, en los que el factor por el que se multiplica el precio es 1,3 (30% más que el promedio).

Según ejecutivos de las empresas consultados por este diario, fue una licitación "muy competitiva". En especial, se destaca que el precio tope que se esperaba para los picos (peak) de invierno eran de 9 dólares por millón de BTU, mientras que las ofertas promedian algo por encima de los u$s 6.