El gas de Vaca Muerta impulsa las ganancias de Pampa Energía

Pampa Energía, uno de los mayores grupos del país, anunció sus resultados de 2022. Gracias al gas que extrae en Vaca Muerta y al impulso de su negocio de generación eléctrica -hidro, eólica y térmica-, el holding que lidera Marcelo Mindlin cerró el año pasado con crecimiento en sus ganancias. Los beneficios ascendieron a $ 64.900 millones, un 173% más que en 2021. Medidos en dólares, sumaron u$s 457 millones, un incremento del 92 por ciento.

Al menos, hasta la reciente compra del negocio de generación de la italiana Enel que acordó días atrás Central Puerto, Pampa era el mayor generador de electricidad del país. Al 31 de diciembre, registró una capacidad instalada de 5088 megawatts (Mw), equivalentes al 11,9% del total nacional. Es dueño de ocho centrales térmicas (Loma La Lata, Genelba, Piquirenda, Güemes, Ingeniero White, Ensenada Barragán, Piedra Buena y Parque Pilar), tres hidroeléctricas (Nihuiles, Diamante y Pichi Picún Leufú), cinco proyectos eólicos (Mario Cebreiro, los Pampa Energía II, III y IV y el recientemente adquirido Arauco) y una de cogeneración (EcoEnergía). Accionista de Distrilec, la controlante de Transener, y de Ciesa, la holding de Transportadora Gas del Sur (TGS), también tiene fuerte presencia en Vaca Muerta, con El Mangrullo como yacimiento estrella, desde donde exporta gas a Chile y, también, será uno de los principales inyectores de fluido en el Gasoducto Néstor Kirchner.

En 2022, Pampa registró ventas por $ 241.182 millones, un 67,5% más que en 2021. En dólares, el incremento fue del 21,3%, a u$s 1829 millones. En el mercado interno, facturó $ 196.723 millones, una mejora del 61,7% (u$s 1478 millones, alza del 16,4%). En tanto, las exportaciones crecieron 97,6% en pesos, a $ 45.459 millones, y 47,5% en dólares, a u$s 351 millones.



Como consecuencia, el resultado bruto fue de $ 91.291 millones, un 71% superior al de 2021. El resultado operativo mejoró 57%, a $ 88.451 millones. En dólares, el resultado bruto fue de u$s 681 millones (+23%) y el operativo, u$s 631 millones (+9%).

El ebitda ajustado consolidado de operaciones continuas totalizó u$s 908 millones, 1% por encima del año anterior.

Cuánto creció el negocio eléctrico de Pampa

Durante el año pasado, la capacidad instalada se incrementó un 2%. El potencial hidroeléctrico, 938 Mw, y el térmico, 3826 Mw, se mantuvieron en relación a 2021. La capacidad de generación eólica creció 15%, a 324 Mw.

Pampa generó en 2022 18.311 gigawatts/hora (GWh), un 5% más que en el año anterior. La generción hidroeléctrica creció 7%, a 1438 GWh; la éolica, 6%, a 888 GWh; y la térmica, 5%, a 17.985 GWh.

El volumen vendido también creció 5%, a 19.468 GWh. Comercializó 1438 GWh de hidroeléctricas (+7%), 897 GWh de sus parques eólicos (+3%) y 17.133 GWh de sus centrales térmicas (+5%).

El precio promedio fue de u$s 39 por megawatt-hora (MWh), 1,6% inferior al de 2021. El ingreso promedio de hidroeléctricas mejoró 3%, a u$s 23/MWh. Cayeron los valores de eólica (1%, a u$s 70/MWh) y de térmica (17%, a u$s 39 MW/h).

El margen bruto promedio de la unidad de Generación fue de u$s 23/MWh, una caída interanual del 24%. Mejoró 64% en hidroeléctrica (u$s 6/MWh) pero cayó 1% en eólica (u$s 58/MWh) y 27% en térmica (u$s 23/MWh).

Los resultados de Oil & Gas de Pampa: el aporte de Vaca Muerta

El negocio de Oil & Gas, por su parte, creció 23% en facturación, a u$s 646 millones. Las ventas al mercado interno subieron 23%, a u$s 487 millones. En tanto, las exportaciones se impulsaron 174%, a u$s 159 millones. El resultado de esta unidad arrojó una ganancia de u$s 45 millones, 105% superior a la de 2021.

La producción total subió 22%, a 63.100 barriles equivalentes de petróleo por día (boed). La de petróleo avanzó 14%, a 5300 barriles diarios, y la de gas subió 23%, a 9,3 millones de metros cúbicos (m3) por día.

Según explicó la empresa, esto se debió al mayor volumen comprometido con el Plan Gas, el programa de estímulo que lanzó el Gobierno el año pasado, aunque con una reducción de las exportaciones a Chile. Su yacimiento emblema, El Mangrullo, finalizó el año con un volumen de 6,9 millones de m3 diarios.

El precio promedio fue de u$s 4,2 por millón de BTU para el gas, un 16% mejor que el de 2021, y u$s 69,6 por barril para el petróleo, 18% por encima del registrado un año antes.

Al 31 de diciembre, Pampa tuvo reservas probadas de 179 millones de boed, un aumento del 14%, principalmente, debido a una mayor certificación de sus reservas de shale de Vaca Muerta, en especial, por los resultados de pozos piloto en los yacimientos Mangrullo y Sierra Chata.

Los otros negocios: petroquímica y el millonario cobro de un arbitraje en Ecuador

En tanto, Pampa vio crecer 7% las ventas de su negocio petroquímico, a u$s 617 millones, con un resultado de u$s 40 millones, 43% mejor al de 2021.

Por último, la línea "Holding", en la que agrupa sus inversiones en otras empresas, tuvo un resultado de u$s 118 millones, 168% por encima del de un año atrás. En él, además de la performance de TGS y Transener, incidió un fallo arbitral a su favor en Ecuador, que le valió el cobro de un resarcimiento de u$s 37 millones.