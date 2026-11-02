Aumentos de colectivos en AMBA: a cuánto quedará el boleto mínimo a partir de este lunes

Luego de varios días de tensión con las cámaras empresarias del sector, el Gobierno nacional oficializó el aumento de los subsidios a los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Lo hizo a través de la Resolución 80/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La norma, firmada por el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich, aprueba las compensaciones tarifarias a las empresas del rubro para octubre, noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027 . De esa manera, la medida tendrá alcance retroactivo a octubre.

La decisión llegó en el marco del conflicto de colectivos de los últimos días, luego de que las empresas amenazaran con reducir el servicio nocturno en las 104 líneas de jurisdicción nacional del AMBA. En ese contexto, el Gobierno buscó desactivar el reclamo y evitar que el impacto de los costos operativos se trasladara al precio del boleto .

El entendimiento entre la Secretaría de Transporte y las cámaras se selló la semana pasada. Según se informó, el Estado se comprometió a actualizar mes a mes la estructura de costos del sector y a compensar las variaciones, con el objetivo de sostener el boleto mínimo estable en torno a los $742,81 actuales entre octubre de 2026 y enero de 2027.

En paralelo, el Gobierno pactó cancelar en tres pagos mensuales la deuda de $40.000 millones que reclamaban las cámaras y desestimó la pretensión empresarial de un desembolso único.

El acuerdo es clave para que las líneas que circulan en el AMBA mantengan un boleto bajó. Es que, según el cálculo de las empresas, la tarifa técnica sin subsidio sería de $2494,13 por pasajero, frente a un boleto mínimo actual de $742,81. Esa diferencia, de $1751,32, es asumida por el Estado nacional a través de subsidios y equivale al 70,2% del costo total.

El Gobierno oficializó el aumento de los subsidios a los colectivos del AMBA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Aumentan los subsidios a los colectivos: qué dice la resolución

En su artículo 2°, la resolución publicada este lunes aprobó el cálculo de los Costos e Ingresos Medios de los servicios de jurisdicción nacional del AMBA, correspondientes a los períodos de “ octubre, noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027 , aplicable este último para los períodos mensuales subsiguientes hasta tanto se apruebe un nuevo cálculo de costos”.

A partir de ese cálculo, el artículo 3° estableció “los montos de las compensaciones tarifarias a distribuir entre los prestadores de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos de Jurisdicción Nacional”.

Los considerandos precisan que los subsidios, que en esta oportunidad sufrirán una suba de entre un 10 y 15%, “serán afrontados con recursos propios del Estado Nacional, en función del ámbito geográfico en que se prestan los servicios públicos de transporte automotor”.

El artículo 5° detalla que los montos deberán ser afrontados “con recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), provenientes de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono”. También prevé recursos del Presupuesto General.

Según la Secretaría de Transporte, el incremento se sostiene mediante ahorros previos generados en el esquema presupuestario.

Además, la resolución oficial también aprobó el pago del diferencial de recaudación acordado entre las partes la semana pasada: el total asciende a $38.840.841.807, correspondiente al período junio-septiembre de 2026.

El boleto en el AMBA se mantendrá bajo gracias a un aumento de los subsidios estatales a las empresas. Imagen Ilustrativa - El Cronista Argentina.

Una por una, las líneas que se beneficiarán con el aumento de subsidios

Tras el acuerdo, estas son todas las líneas que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires que gozarán de un boleto “congelado” gracias al aumento de subsidios definido para el período octubre 2026-enero 2027:

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195, 197.

Qué costos se actualizaron

El informe técnico que sustenta la resolución incluyó el acuerdo paritario del 22 de julio de 2026 homologado semanas atrás por el Ministerio de Capital Humano. También contempló el salario básico del personal de conducción para octubre, noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027.

Además, el cálculo incorporó la actualización del precio del gasoil, del impuesto a los combustibles y del precio del Gas Natural Comprimido (GNC). A eso se sumaron los insumos, los servicios y el parque móvil (chasis y carrocería), el valor de la póliza de responsabilidad civil y el costo horario del servicio de vigilancia.

En materia de cargas sociales, el informe señaló que corresponde detraer de la base imponible, por cada trabajador, “un importe de siete mil tres pesos con sesenta y ocho centavos ($ 7003,68)” mensuales desde octubre de 2026. Para diciembre, por el medio aguinaldo, el importe será de $10.505 por trabajador.

Qué cambia en la metodología: GNC y electricidad

El artículo 1° también modificó la metodología de cálculo de costos de explotación aprobada en 2013 por la resolución 37 del ex Ministerio del Interior y Transporte. Según los considerandos, el cambio apunta a “promover e incentivar la diversificación de la matriz energética y favorecer la incorporación progresiva de otras tecnologías de propulsión”.

Para eso, dentro del rubro Energía se sumaron dos subrubros. El primero, “Inversiones en infraestructura”, reconoce la amortización de la infraestructura de abastecimiento de GNC y de recarga eléctrica. El segundo, “Costo de Financiamiento de migración de unidades”, contempla el costo financiero de la adquisición o reconversión de las unidades que incorporen esas tecnologías.