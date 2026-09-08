Alquilar una vivienda sin pagar Ganancias: quiénes pueden acceder y qué contratos quedan afuera
El beneficio puede alcanzar a todas las unidades que alquile una misma persona y también a contratos celebrados antes de 2026. Sin embargo, hay contratos con zonas grises o que quedan fuera según la reglamentación.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 8 de septiembre. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.