Una señal clara de la desdolarización y del cambio hacia un orden monetario multipolar es el renovado protagonismo del oro en los mercados financieros mundiales. Los inversores consideran cada vez más este metal como un activo estratégico; los bancos centrales están comprando cantidades récord del mismo para reforzar su resistencia frente a los riesgos financieros y geopolíticos, y el año pasado se registró la cuarta mayor expansión de las reservas de oro de la historia. La decisión del banco central neerlandés de trasladar gran parte de sus reservas de oro fuera de Estados Unidos, alegando «inestabilidad geopolítica», no es más que el último ejemplo de esta tendencia.

Las reacciones de los mercados ante la intervención del secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, en los mercados de bonos tras la fuerte ola de ventas de deuda estadounidense a largo plazo y el consiguiente aumento de los rendimientos en un mes de agosto habitualmente tranquilo refuerzan aún más la percepción del oro como el activo refugio por excelencia. La intervención de Bessent provocó una fuerte caída del dólar y un repunte masivo de los precios del oro.

Esto se produce tras la confirmación por parte del Banco Central Europeo, en junio, de que el oro había superado a los bonos del Tesoro de EE. UU. como principal activo de reserva mundial. Parece probable que esa posición se consolide y se extienda. Según una encuesta reciente del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras, son más los bancos centrales que prevén reducir sus tenencias en dólares que los que planean aumentarlas durante la próxima década . La encuesta del Consejo Mundial del Oro sobre las reservas de oro de los bancos centrales para 2026 arroja conclusiones similares: el 74 % de los encuestados prevé que sus reservas en dólares se reduzcan de forma moderada o significativa en los próximos cinco años.

Adiós al dólar, hola al oro: qué chances hay de que suceda el cambio mundial

Por supuesto, es poco probable que una nueva potencia monetaria mundial sustituya al dólar a corto plazo, especialmente en una era digital caracterizada por la rápida difusión tecnológica y la creciente dispersión del poder económico. En cambio, el lento retroceso del dólar señala la aparición de un sistema monetario internacional más diversificado en el que varias divisas —el dólar, el euro y el renminbi— desempeñan un papel importante, sobre todo en las reservas de los bancos centrales. En un sistema así, el oro actúa como activo de reserva políticamente neutral que vincula a bloques monetarios rivales.

Los bancos centrales, los fondos soberanos y los inversores institucionales han comenzado a dar prioridad a la preservación del capital frente a la obtención de altos rendimientos , principalmente porque las inversiones de alto rendimiento pierden su atractivo si los activos subyacentes corren el riesgo de quedar inaccesibles durante períodos de conflicto o inestabilidad. El oro, cuya relación con el tipo de cambio ponderado por el comercio del dólar suele ser negativa, no conlleva ningún riesgo de contraparte soberana , lo que lo convierte en una cobertura superior frente a los retos que plantean una Estados Unidos rebelde y la turbulencia geopolítica.

Qué implica la fuerte demanda del oro

Los riesgos geopolíticos han transformado el sistema monetario internacional, pasando de ser una infraestructura neutral que facilita el comercio mundial y la inversión transfronteriza a convertirse en un escenario de competencia estratégica, lo que ha alterado de forma fundamental el equilibrio entre riesgo y rentabilidad y ha elevado la seguridad nacional de una preocupación secundaria a una condición imprescindible para las decisiones de inversión. La fuerte demanda de oro refleja una transformación más amplia de las finanzas mundiales, caracterizada por un cambio de los derechos financieros a la propiedad tangible, de la eficiencia a la resiliencia y de la dependencia de una única moneda de reserva a un orden monetario más diversificado y estratégicamente equilibrado.

Esta reevaluación del riesgo soberano ha influido sin duda en la estrategia de reservas del Banco Popular de China. En julio, el Banco Popular de China aumentó sus reservas de oro por vigésimo primer mes consecutivo hasta alcanzar los 76,08 millones de onzas troy. Mientras tanto, China está aumentando sus existencias de oro físico en Hong Kong, que recientemente ha puesto en marcha, con carácter experimental, un sistema de compensación y liquidación de oro, y ha limitado el acceso de los inversores minoristas al comercio de metales preciosos.

El giro de China hacia la tenencia de oro físico subraya la evolución de la función de este metal, que pasa de ser un activo financiero a un activo monetario estratégico. Además de reducir la exposición al dólar, el mayor papel del oro en la gestión de las reservas monetarias del país también promete fortalecer la confianza en el renminbi y reforzar la confianza en el balance del Banco Popular de China. También parece tener como objetivo impulsar los esfuerzos para facilitar un uso más amplio del renminbi, incluso a través de acuerdos bilaterales de intercambio de divisas, mecanismos de liquidación comercial y emisiones de deuda, en un contexto en el que el mercado de instrumentos de deuda denominados en renminbi (bonos «dim sum» extraterritoriales y bonos «panda» territoriales) se está expandiendo rápidamente.

Sin embargo, el impulso de China para promover el renminbi no significa que la moneda sea capaz de desbancar al dólar. El renminbi sigue estando sujeto a controles de capital y carece de la profundidad financiera necesaria para competir con el dólar a escala mundial.

Del mismo modo, las recientes iniciativas para internacionalizar el euro —entre las que destacan la ampliación de la línea de recompra mejorada del Eurosistema para bancos centrales y la creciente emisión de deuda denominada en euros— han tenido un éxito relativo, hasta el punto de que el euro se convertirá en la moneda líder en el mercado internacional de bonos verdes y sostenibles en 2025. Aun así, el euro no puede aspirar a ocupar el lugar del dólar a escala mundial, debido a barreras estructurales e institucionales, en particular la falta de una política fiscal unificada y de unos mercados de capitales profundos y sin fricciones.

Oro vs. dólar: una pelea que tiene implicancias en alineaciones geopolíticas

Aun así, el oro complementa el auge de las monedas rivales y favorece la diversificación al proporcionar una reserva común de valor que se acepta independientemente de la alineación geopolítica u otros acuerdos monetarios. Así pues, su ascenso refleja los esfuerzos —entre los que se incluyen la liquidación en moneda local entre los miembros del BRICS y los sistemas de pagos transfronterizos en Asia y otros lugares— por profundizar en la integración regional y reducir la dependencia del dólar en el comercio y la inversión.

Las tecnologías digitales que permiten eludir las redes bancarias corresponsales tradicionales añaden otra dimensión a la renovada relevancia del oro. Las monedas digitales de los bancos centrales y la infraestructura de pagos en tiempo real permiten la creación de un sistema monetario descentralizado en el que coexisten múltiples monedas, lo que constituye la columna vertebral de un nuevo sistema financiero mundial para la era digital. Sin embargo, la tecnología no puede sustituir la necesidad de confianza: el oro sigue proporcionando la credibilidad universal que sustenta la confianza durante los períodos de cambio estructural.

Aunque sigue vigente la idea generalizada de que «no hay alternativa» al dólar, nunca se esperó que el proceso de desdolarización fuera abrupto . La redistribución global de la influencia monetaria será, casi con toda seguridad, gradual y acumulativa, reflejando el reajuste del poder económico.

Los argumentos a favor del oro —el activo de reserva neutral por excelencia, en el que confían todos los países y que no controla ninguno— como escudo frente a las crisis geopolíticas y financieras siguen siendo innegables. Pero esta no es, ni mucho menos, la única razón para apostar por este metal. Ante una enorme revolución tecnológica y un reordenamiento económico mundial, las autoridades también buscan reforzar su soberanía monetaria y poner fin a la dependencia de una única moneda de reserva .

Esta transformación estructural del sistema monetario internacional es el motor más profundo y duradero de la demanda de oro, lo que sugiere que la fuerte demanda de este metal —que sirve de puente natural hacia la multipolaridad monetaria— ha llegado para quedarse. Como bien observa Cloten, personaje de Shakespeare, sobre el oro en *Cimbelino*: «¿Qué no puede hacer ni deshacer?».

Auto: Hippolyte Fofack, ex economista jefe del Banco Africano de Exportación e Importación, es becario Parker en la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, investigador asociado en el Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Harvard, miembro distinguido de la Federación Global de Consejos de Competitividad y miembro de la Academia Africana de Ciencias.

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