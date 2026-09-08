El dólar cotiza a 16.96 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este martes, 8 de septiembre de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.28%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 16.99 pesos y un mínimo de 16.91 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó -0.08% y en el último año acumula una disminución de -7.83%, lo que señala una tendencia bajista.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar comenzó con dos alzas seguidas, alternó brevemente, encadenó cuatro bajas a mitad del período y cerró con dos subas, dejando un balance general prácticamente estable.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 16.9 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.32%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.25%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días ha experimentado un aumento constante. Este incremento ha sido notable, superando las expectativas de analistas y usuarios habituales del mercado cambiario.

La tendencia ascendente en la cotización del Dólar sugiere una mayor demanda por parte de los inversionistas, lo que podría reflejar una confianza creciente en la moneda. Sin embargo, es importante seguir de cerca cómo se comportará en los próximos días para determinar si este es un cambio sostenido o una fluctuación temporal.

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

para finalizar, al cambiar divisas en México hazlo en bancos o casas de cambio autorizadas y reguladas; verifica su registro oficial, compara el tipo de cambio total incluyendo comisiones y spread y solicita siempre comprobante. Evita a cambistas callejeros, lleva solo el efectivo necesario, divide el monto si es prudente y ten a la mano una identificación vigente.

para finalizar, privilegia tu seguridad: realiza operaciones en sucursales o puntos bien iluminados, no cuentes dinero en público y guarda los billetes de inmediato verificando su autenticidad. Si usas cajeros o pagas con tarjeta, prefiere ATMs dentro de bancos, cubre tu NIP, revisa que no haya dispositivos extraños y rechaza la conversión dinámica; elige que te cobren en pesos (MXN) y conserva los recibos para cualquier aclaración.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.