Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzarán el 2026 con buenas noticias. El Gobierno de Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 y confirmó que incluirá un aumento anual del 5% por encima de la inflación.

Actualmente, según lo dispuesto en el Decreto 771/2025, las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el INDEC. Sin embargo, la nueva medida suma un aumento adicional que, aunque pequeño, resulta significativo para los beneficiarios.

¿Qué cambia con la nueva medida?

El presidente Javier Milei explicó que el Presupuesto 2026, que proyecta una inflación del 10,1% para el próximo año, contempla un ajuste extra para jubilados y pensionados.

Este aumento será del 5% anual sobre los haberes, por encima de la inflación acumulada. El objetivo es que los ingresos de los jubilados se ubiquen en un nivel superior al IPC, garantizando una mejora real en su poder adquisitivo.

De esta manera, si la inflación se mantiene en la baja prevista por el Gobierno, la diferencia será favorable para quienes perciben prestaciones de ANSES.

¿Cuánto cobrarán en enero 2026?

Además, en enero se aplicará un aumento del 2,47% correspondiente a la inflación de noviembre. Así quedarán los montos: