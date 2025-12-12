La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó con el calendario de pagos de diciembre, mes en donde los jubilados y pensionados cobrarán sus haberes con aumento, bono y aguinaldo.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre 2025

Los adultos mayores recibirán en diciembre un aumento del 2,34%, el bono de refuerzo de $ 70.000 y el aguinaldo. Los montos quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima : $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

PUAM : $ 479.055,50 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC por invalidez o vejez : $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Cómo se calcula el aguinaldo

El Sueldo Anual Complementario (SAC) corresponde al 50% de la mejor remuneración percibida durante los últimos seis meses. El organismo previsional lo calcula automáticamente sobre el haber más alto recibido entre julio y diciembre.

La fecha límite para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) es el jueves 18 de diciembre.

Cuándo cobran los jubilados en diciembre

ANSES liquidará los haberes de los jubilados según el calendario de pagos vigente

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre

Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superen el haber mínimo