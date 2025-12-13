El Gobierno confirmó un nuevo aumento para jubilados y pensionados a partir de enero de 2026, en línea con la inflación de noviembre medida por el INDEC.

El ajuste alcanza a las jubilaciones, pensiones, AUH, Asignación por Embarazo y otras prestaciones, que se actualizan bajo la fórmula de movilidad mensual vigente. Con este incremento, millones de beneficiarios ya pueden conocer cuánto cobrarán en enero y cómo quedarán los nuevos montos.

¿De cuánto es el aumento para jubilados en enero 2026?

El incremento será del 2,5%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre. La actualización se aplica de acuerdo con la fórmula establecida en el DNU 274/24, que ajusta los haberes todos los meses según la inflación.

Cuánto cobrarán los jubilados en enero 2026

Con el nuevo aumento confirmado, los montos quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 349.401,58

Jubilación mínima con bono (si se confirma): $ 419.401,58

Jubilación máxima: $ 2.351.141,84

PUAM: $ 279.521,26

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 317.885,75

Prestación Básica Universal (PBU): $ 159.835,28

Calendario de pagos: cuándo cobran los jubilados en enero 2026

Como es habitual, el cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI.

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilados que cobran más de la mínima