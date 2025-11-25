El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) lanzó el “Sistema de Alerta Temprana - AlertAR”, un proyecto diseñado para gestionar emergencias por catástrofes en todo el país.

La medida, que se oficializó este martes mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, busca establecer protocolos de prevención y alerta en situaciones críticas.

Para ello, el organismo asignó una partida de $ 12.000 millones del Fondo del Servicio Universal (FSU) para financiar la adquisición de infraestructura activa y pasiva.

El sistema permitirá la difusión inmediata de mensajes de alerta sobre desastres naturales, alertas meteorológicas extremas y advertencias de seguridad pública, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los habitantes y sus bienes en todo el territorio argentino.

La normativa 1387/2025 garantiza el acceso al sistema en todo el país, independientemente de la localización de los usuarios, con calidad asegurada y precios razonables.

El proyecto se desarrolla en el marco del Programa Conectividad de Interés Público (CIP), tras una solicitud del Ministerio de Seguridad Nacional al ENACOM para implementar un sistema eficaz de difusión inmediata.

Cómo funcionará el nuevo sistema para alertas masivas

El sistema AlertAR utiliza la tecnología Cell Broadcasting, que permite emitir mensajes simultáneos a teléfonos móviles en áreas geográficas determinadas.

Esta herramienta se considera fundamental para el funcionamiento del proyecto, ya que posibilita el envío de notificaciones segmentadas a todos los dispositivos ubicados dentro de zonas delimitadas, sin que los usuarios necesiten instalar aplicaciones ni suscribirse al servicio.

La implementación contempla la adquisición de infraestructura activa —incluyendo servidores, routers, software y equipamientos de conmutación— y de infraestructura pasiva, compuesta por torres, antenas, cables y sistemas eléctricos necesarios para operar el sistema.

El Proyecto AlertAR incluye la firma de múltiples convenios que formalizarán la colaboración público-privada. ENACOM establecerá un acuerdo de colaboración con otros organismos competentes, otro con empresas prestadoras de servicios móviles y un tercero con el Ministerio de Seguridad Nacional. Estos instrumentos permitirán concretar la afectación de recursos y coordinar el despliegue del sistema en todo el país.

Las empresas prestadoras de servicios móviles deberán adaptar su infraestructura para permitir la integración y operación del sistema de alertas.

La normativa prevé la definición y actualización de programas específicos que aseguren la evolución y permanencia del servicio, así como mecanismos de garantía y cumplimiento por parte de todos los actores involucrados.

Cómo y cuándo se pondrá en marcha el nuevo sistema

El proceso de implementación contempla presupuestos, modalidades de adjudicación y mecanismos de control destinados a garantizar el cumplimiento de metas.

El ENACOM supervisará todas las instancias técnicas y jurídicas del proceso de licitación, adjudicación y puesta en marcha, con el objetivo de asegurar la disponibilidad inmediata del sistema ante eventos críticos.

El financiamiento total del proyecto proviene del Fondo del Servicio Universal y cubre la adquisición, instalación, puesta en marcha, operación, mantenimiento, capacitación y soporte técnico durante un plazo inicial de treinta y seis meses.

El procedimiento establece una convocatoria a licitación pública para seleccionar al proveedor de la tecnología. Una vez adjudicado, se procederá a la instalación, seguida de un período de prueba de sesenta días antes de la operación definitiva.

El objetivo central del sistema AlertAR es contribuir al desarrollo de protocolos de prevención y respuesta en situaciones críticas, optimizando la protección de los habitantes. La difusión de mensajes se realizará en simultáneo y de manera segmentada según áreas geográficas definidas.

El Ministerio de Seguridad Nacional actuará como beneficiario principal y usuario administrativo responsable de la emisión, contenido y monitoreo de los mensajes. La operación se coordinará con las entidades participantes conforme a protocolos previamente definidos, garantizando una respuesta eficiente ante emergencias en todo el territorio nacional.

