Alerta jubilados ANSES: ¿cómo saber si cobro el bono de $ 70.000?

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este jueves que los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un bono de $ 70.000 en marzo.

" Con el bono de $ 70.000, la jubilación mínima que con el aumento del 27,18% se va a $ 133.000, totalizará más o menos $ 205.000 ", indicó el ministro.



"Esa es la jubilación mínima, pero no podemos darnos el lujo de no cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones. Y como no pasó la ley, tenemos que compensarlos", agregó Caputo.

Jubilados ANSES: ¿quiénes cobran el bono de $ 70.000?





El bono de $ 70.000 está destinado a recomponer los haberes de los jubilados con ingresos mínimos, de mono que ningún jubilado cobre menos de $ 205.000.

En ese sentido, los beneficiarios que perciban la jubilación mínima, que pasará a $ 134.446 en marzo, cobrarán la totalidad del refuerzo. Asimismo, los adultos mayores con haberes por encima de la mínima recibirán un extra proporcional hasta completar los $ 205.000.

" El bono será para todos los que cobran menos de lo que da la mínima mas el bono. Hasta $ 205.000 ", aclaró Caputo en diálogo con TN.

¿Cómo saber si cobro la totalidad del bono o un proporcional?

¿Cuándo cobro el bono de $ 70.000 en marzo 2024?





Los jubilados podrán acceder al cobro del bono de $ 70.000 el mismo día en el que perciben sus haberes de marzo . El calendario de pagos, según terminación de documento , es el siguiente:

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 1 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 4 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: martes 5 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 6 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 7 de marzo

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

Documentos terminados en 0: viernes 8 de marzo

Documentos terminados en 1: lunes 11 de marzo

Documentos terminados en 2: martes 12 de marzo

Documentos terminados en 3: miércoles 13 de marzo

Documentos terminados en 4: jueves 14 de marzo

Documentos terminados en 5: viernes 15 de marzo

Documentos terminados en 6: lunes 15 de marzo

Documentos terminados en 7: lunes 18 de marzo

Documentos terminados en 8: martes 19 de marzo

Documentos terminados en 9: miércoles 20 de marzo

Jubilados y pensionados con haberes superiores