Jubilados ANSES: con aumento y bono ¿cuánto va a cobrar en marzo 2024?

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, anunció este miércoles el nuevo valor de las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El aumento consta de un 27,18% a aplicarse desde marzo.

"Las jubilaciones sufrieron una corrección del 40% durante el Gobierno anterior y este era obvio que si no corregíamos la fórmula rápidamente iba a seguir pasando", opinó Caputo.



"No podemos permitir eso, entonces tenemos que compensarlos con bonos y esa compensación el año que viene, cuando esa inflación se revierta y la jubilación empiece a subir, no puedo reclamárselo a los jubilados, entonces voy a tener que pedirle a los argentinos otro ajuste de 2 puntos y todo porque algunos juegan a la política de ‘no cambiemos la fórmula, con los jubilados no", estimó Caputo.



¿Cuánto cobrarán en marzo de 2024?

El jefe del Palacio de Hacienda confirmó que habrá un bono de $ 70.000 en marzo para los jubilados que llevará la mínima a los $204.445.



"El bono estaba en $55.000, se va a ir más o menos a $70.000, es decir, que va a estar más o menos en $205.000 la jubilación mínima", aseguró el ministro del Palacio de Hacienda.

El nuevo aumento corresponde al ajuste que dispone la fórmula de movilidad actual, el cual se mantiene desde la gestión de Alberto Fernández pase a los intentos de la administración de Javier Milei de querer modificarla.

Calendario de pagos ANSES: ¿cuándo cobro en marzo 2024?

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 1 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 4 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: martes 5 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 6 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 7 de marzo

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

Documentos terminados en 0: viernes 8 de marzo

Documentos terminados en 1: lunes 11 de marzo

Documentos terminados en 2: martes 12 de marzo

Documentos terminados en 3: miércoles 13 de marzo

Documentos terminados en 4: jueves 14 de marzo

Documentos terminados en 5: viernes 15 de marzo

Documentos terminados en 6: lunes 15 de marzo

Documentos terminados en 7: lunes 18 de marzo

Documentos terminados en 8: martes 19 de marzo

Documentos terminados en 9: miércoles 20 de marzo

Jubilados y pensionados con haberes superiores