El Gobierno confirmó que el bono a los jubilados será de $ 70.000

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que perciben el haber mínimo, cobrarán un bono de $ 70.000 además el aumento por movilidad del 27% que se oficializó este miércoles.

Así lo confirmó el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien además volvió a manifestar sus intenciones para cambiar la fórmula de movilidad jubilatoria, que actualmente dispone incrementos trimestrales ajustados por inflación entre otras variables.

"Las jubilaciones sufrieron una corrección del 40% durante el Gobierno anterior y este era obvio que si no corregíamos la fórmula rápidamente iba a seguir pasando", opinó Caputo.



"Nos los quieren endilgar a nosotros que fuimos los primeros que dijimos de corregir la fórmula para que no pierdan poder adquisitivo", remarcó.

De esta forma, el haber mínimo ascendería a $ 205.000, aseguró el funcionario en diálogo con el canal TN.

"No podemos permitir eso, entonces tenemos que compensarlos con bonos y esa compensación el año que viene, cuando esa inflación se revierta y la jubilación empiece a subir, no puedo reclamárselo a los jubilados, entonces voy a tener que pedirle a los argentinos otro ajuste de 2 puntos y todo porque algunos juegan a la política de ‘no cambiemos la fórmula, con los jubilados no", estimó Caputo.



"El bono estaba en $55.000, se va a ir más o menos a $70.000, es decir, que va a estar más o menos en $205.000 la jubilación mínima", aseguró el ministro del Palacio de Hacienda.

"Si las cosas salían bien dijimos que iba a ser un año duro, las cosas están mejorando más de lo previsto y creemos que en el último trimestre del año habrá una recuperación", dijo Caputo.

¿Cuándo es el próximo aumento para jubilados y pensionados?

La suba abarca marzo, abril y mayo. Los próximos incrementos serían inferiores dado que la inflación esperada para el primer trimestre del año rondaría el 65/70%, lo que implica una pérdida de entre el 23% y 25%.

Atención AUH ANSES: con aumento y Tarjeta Alimentar, cuánto cobrarán en marzo



Además, cabe recordar que el Gobierno eliminó el reintegro del IVA por las compras con tarjeta de débito con un tope de hasta $ 18.800 mensuales, beneficios que en un principio aplicaba a sectores vulnerables como jubilaciones, pensionados y Asignación Universal por Hijo (AUH).

Calendario de pagos ANSES: ¿cuándo cobro en marzo 2024?

Pensiones No Contributivas (PNC)

Documentos terminados en 0 y 1: viernes 1 de marzo

Documentos terminados en 2 y 3: lunes 4 de marzo

Documentos terminados en 4 y 5: martes 5 de marzo

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 6 de marzo

Documentos terminados en 8 y 9: jueves 7 de marzo

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

Documentos terminados en 0: viernes 8 de marzo

Documentos terminados en 1: lunes 11 de marzo

Documentos terminados en 2: martes 12 de marzo

Documentos terminados en 3: miércoles 13 de marzo

Documentos terminados en 4: jueves 14 de marzo

Documentos terminados en 5: viernes 15 de marzo

Documentos terminados en 6: lunes 15 de marzo

Documentos terminados en 7: lunes 18 de marzo

Documentos terminados en 8: martes 19 de marzo

Documentos terminados en 9: miércoles 20 de marzo

Jubilados y pensionados con haberes superiores