Guerra contra la inflación: Alberto prometió "soluciones extraordinarias", pero no las anunció

El presidente Alberto Fernández , mediante un mensaje grabado desde la Residencia de Olivos, calificó esta viernes de "histórico" que el Congreso haya aprobado por ley una refinanciación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) . Y destacó que se haya sancionado por "el consenso de legisladores de distintas fuerzas políticas".

"Es un momento especial porque llegamos a esta ley con el consenso de los legisladores. El acuerdo obtuvo una abrumadora mayoría en las dos cámaras del Congreso. Pero llegamos hasta aquí con el consenso y apoyo de gobernadores y gobernadoras, empresarios, sindicatos organizaciones y dirigentes de muchos sectores sociales que comprendieron la gravedad del momento", señaló Fernández.

Por su parte, el Presidente manifestó: "Llevamos diez años consecutivos con una inflación de dos dígitos. Cuando asumí mis funciones en diciembre de 2019, Argentina registraba una inflación que orillaba el 54% anual", recordó, y resaltó que "resolver el problema de la inflación en Argentina nos exige revisar nuestra experiencia, comprender la complejidad que tiene y darnos un camino de salida en el que todos nos comprometamos".

Alberto Fernández sostuvo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "permite comenzar a ordenar las variables macroeconómicas centrales en la lucha contra la inflación. Un fenómeno multicausal".



Y agregó: "Para atacarla debemos acumular reservas, mejorar el crédito público, desacoplar los precios internos de los internacionales, trabajar sobre las políticas de ingresos y precios al mismo tiempo y tomar una batería de medidas en las que múltiples actores son imprescindibles".



"He decidido que el gabinete económico se concentre desde este momento en implementar todas las medidas necesarias para enfrentar a la inflación, en particular la que vemos en los alimentos. He dado indicaciones a mis ministros y ministras para que construyan acuerdos con los diferentes sectores pero que no duden en aplicar todas las herramientas del estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias. Ellos y ellas serán los encargados de mantenerlos informados diariamente sobre las medidas que se irán implementado desde este mismo momento", explicó el mandatario.

"Estamos en una situación extraordinaria que requiere soluciones extraordinarias", sentenció.

En la previa del anuncio, el Presidente se reunió en Olivos junto al ministro de Economía, Martín Guzmán; el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; y el titular del Banco Central, Miguel Pesce, entre otros funcionarios del Gabinete nacional.