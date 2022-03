Acuerdo con el FMI: el Congreso tramitó una promulgación exprés, sin la firma de Cristina

El Gobierno nacional tenía apuro para la sanción de la ley 27668. Durante la tardecita del jueves, el secretario parlmentario de Diputados, Eduardo Cergnul, visitó varias veces la oficina de su par del Senado, Marcelo Fuentes, para coordinar la comunicación al Poder Ejecutivo.

No hubo como otras veces foto oficial de los titulares de ninguna de las cámaras pero además un dato es llamativo: Cristina Kirchner, que no estuvo presente en el momento de la votación, no firmó la ley que habilita la refinanciación de los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las firmas que validaron la sanción son las de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados; la de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, y las de los secretarios Fuentes y Cergnul.

%uD83C%uDFDB%uFE0F| Hoy el @SenadoArgentina aprobó las operaciones de crédito público contenidas en el "Programa de Facilidades Extendidas" que celebrará el Poder Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetario Internacional, para la cancelación del acuerdo stand by de 2018 y apoyo presupuestario. pic.twitter.com/iC2OGeTGOx — Claudia Ledesma Abdala de Zamora (@ClaudiaLAZamora) March 18, 2022

El texto publicado en la edición de este viernes 18 de marzo sólo tiene tres artículos, tal como acordó el oficialismo con la oposición.

Así, el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron el artículo 1° que establece la aprobación "de acuerdo a lo estipulado en el artículo 75, inciso 7, de la Constitución Nacional y en los términos del artículo 2° de la ley 27.612, las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo nacional y el FMI para la cancelación del Acuerdo Stand By celebrado oportunamente en 2018 y para apoyo presupuestario".

"El Poder Ejecutivo nacional suscribirá -continúa el texto- en uso de sus facultades, los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo precedente".

El artículo 2 establece que la ley entra en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, tal como ocurrió esta madrugada.

Tras la comunicación al Poder Ejecutivo, el tercer artículo, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto de promulgación que también se publica en el Boletín Oficial. Ese decreto, con el número 130, lleva la rúbrica del Presidente, del jefe de gabinete Juan Manzur y del ministro de Economía, Martín Guzmán, que siguió atento el debate en el Senado.

El gesto de la vicepresidenta se condice con lo que ocurrió durante la sesión: Cristina Kirchner solo participó de la apertura y se retiró incómoda luego del reclamo del riojano radical Julio Martínez a favor de Ucrania. Regresó para el discurso de la salteña, Nora Del Valle Giménez, que justificó su posición en contra a pesar de integrar el Frente de Todos.

Todos los votos en contra, y dos de las tres abstenciones, fueron de senadores cercanos a la vicepresidenta y a su hijo Máximo Kirchner. Tras la sesión, publicaron un documento en el que advierten que perdió la política y que el acuerdo no ayudará al crecimiento económico sino que provocará más ajuste e inflación.

