Deuda: Martín Guzmán va a la última negociación, ahora con el Club de París

El ministro de Economía, Martín Guzmán, pasa la página y se concentrará de lleno en la última negociación de la deuda : los 2000 millones de dólares que todavía restan con el Club de París, pendientes de pago desde mayo de 2019.

Resuelta la deuda con los acreedores privados en septiembre de 2020 y a la espera de que el Directorio (Board) del Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe la refinanciación del programa Stand By -SBA- con un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas -EFF-, la última posta está en el Club de París, que tenía como condición el aval del organismo multilateral antes de concluir su propio capítulo .

Los principales accionistas del Club de París son también los detentores de la mayor cantidad de votos en el Board del FMI, con excepción de China. Los mayores acreedores del país son Alemania, Japón, Italia, Países Bajos, Estados Unidos Suiza, Francia, España, Canadá y el Reino Unido de la Gran Bretaña.

Desde la semana que viene, Guzmán escribirá con ellos el nuevo capítulo de la deuda argentina, cuyo prólogo se delineó en el viaje del presidente Alberto Fernández y el propio ministro a principios de 2020, pre-pandemia.

El deadline formal para arribar a un acuerdo es el 31 de marzo , aunque existe una ventana de 60 días antes de caer en default. La Argentina busca un período de gracia de al menos dos años -hasta 2024-, una extensión del programa hasta 2031 y una reducción de las tasas de interés desde un 9% anual a un 1% o 1,5%.

En 2021, al borde de la cesación de pagos, Guzmán acordó un pago en julio por u$s 230 millones y otro en febrero de este año, por u$s 188 millones . Los giros ya se concretaron y fueron a cuenta del monto de capital.

Entre los organismos comerciales con los que se saldó una parte de la deuda remanente están el Exim Bank de los Estados Unidos, al que se le cancelaron u$s 14 millones, la estatal Atradius de Holanda, por u$s 15 millones, la Swiss Export Risk, el Instituto de Crédito Oficial de España, al que se le abonaron casi u$s 5 millones y Euler Hermes de Alemania, por 65 millones de euros, entre otros pagos a bancos y entidades de inversión de Canadá, Japón y Francia.



La deuda se compone por decenas de pasivos que llevan décadas sin resolverse. En 2014, el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, arregló un programa para pagar u$s 9700 millones sin quita de capital. Año tras año se fueron cancelando los vencimientos, hasta que el país volvió a entrar en crisis de balanza de pagos y en 2019 el jefe de Hacienda, Nicolás Dujovne, pateó los pagos.