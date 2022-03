Martín Guzmán, ¿con un pie afuera? Alberto Fernández dirime ante otra embestida interna

Alberto Fernández mantendrá a Martin Guzmán a pesar de la dura embestida del kirchnerismo duro y de que el proyecto de ley que establece la refinanciación del programa stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no emitirá opinión sobre el plan económico acordado con el organismo multilateral de crédito.

Al momento, no hay decisión ni indicios firmes de que el Presidente vaya a desplazar a su ministro de Economía . En la Casa Rosada el grueso de los funcionarios admiten que Guzmán quedó debilitado tras las concesiones que accedió Fernández con la oposición para destrabar la aprobación del acuerdo con el Fondo.

Un encumbrado funcionario que tiene acceso directo al despacho presidencial dijo a El Cronista sin vueltas: "Guzmán está firme y realizó un gran trabajo de negociación con el FMI. No vemos por qué se debería ir del gobierno".

Otros funcionarios albertistas ratificaron esa línea y dijeron que el plan económico trazado por Guzmán y acordado con el Fondo para sustentar el pago de la deuda refinanciado se mantendrá a rajatabla. Es decir, continúa la idea del presidente de segmentar tarifas, aplicar una reducción del déficit fiscal y recortar subsidios, entre otros puntos.

Guzmán acudió al debate en Diputados; luego, viajó sorpresivamente a los Estados Unidos.

Sin embargo, un importante sector de la Casa Rosada y el kirchnerismo duro referenciado en La Cámpora creen que la etapa Guzmán finalizó . Entienden que el ministro de Economía no pudo imponer en el texto final del acuerdo el programa económico que se había previsto en la famosa letra chica.

Resuenan aún las palabras del mismo Guzmán que lanzó esta semana en la reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas en Diputados. "Ahora algunos dicen ‘yo quiero el financiamiento, pero no me hagas votar las políticas'. No existe. A ver si se entiende: el financiamiento está asociado a un acuerdo de políticas económicas y financieras; es una sola cosa", puntualizó Guzmán.

Ayer, al caer la tarde el ministro de Economía se encontraba en Houston y recibía con amargura las últimas novedades de las negociaciones en el Congreso. El Presidente, junto a Sergio Massa, concedían a la oposición la redacción final del proyecto para aprobar el acuerdo con el FMI y sacrificaban el artículo que preveía todo el programa económico trazado por Guzmán.

Desde la feria de energía que se desarrolla en Estados Unidos, donde fue a promover la producción de Vaca Muerta en medio de un mundo convulsionado por la guerra entre Ucrania y Rusia, el ministro de Economía se resignaba pero le llegaban mensajes de Alberto Fernández y de varios de los funcionarios del ala politica que lo ratifican en el cargo y lo alentaban a seguir adelante.

Desde los Estados Unidos, Guzmán admitió que la suba en los precios internacionales de la energía podría perjudicar la reducción de subsidios que el Gobierno se comprometió a efectuar.

Los altos precios del petróleo y el gas "podrían dar lugar a diferentes velocidades en la eliminación de los subsidios a la energía", señaló el titular del Palacio de Hacienda. También en la feria de la CERAWeek 2022 consideró que, si bien el aumento de los precios del gas natural licuado puede provocar un aumento de las tarifas de electricidad, también hace que los proyectos vinculados con el gas (como construcción de gasoductos) sean más atractivos en el país. Se trató de una señal más de que su plan económico sigue en pie.

¿Tendrá Guzmán la fortaleza necesaria para avanzar con su programa económico a pesar del desplante de los legisladores de su propio frente de todos? ¿Aceptará Cristina Kirchner avalar el acuerdo con el FMI en el Senado si sabe que detrás de ello se esconde la continuidad del ministro que pergeñó el "plan de ajuste" denunciado por Máximo Kirchner?

Las preguntas sacuden por estás horas a todos el espinel del gobierno y al frente de todos. El plan Guzmán solo se podrá sostener si Alberto Fernández está dispuesto a sostener a su ministro.

La tesitura presidencial de mantener a su alfil le puede costar caro con vistas a las elecciones del 2023 dónde ya se anotó para la reelección. Por ahora, el proyecto albertistas de gobierno seguirá adelante con Guzmán y su plan económico en marcha.

