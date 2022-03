Acuerdo con el FMI: Cristina prepara un trámite veloz, pese a resistencias de su propia tropa

El dilema en el Senado es la fractura interna del oficialismo aunque la hoja de ruta extraoficial parece indicar que el acuerdo avanzaría también en los dominios de Cristina Fernández.

El apoyo mayoritario de Diputados de alguna manera condiciona o expone a la cámara alta. La vicepresidenta está rodeada de leales sobre cuyo apoyo (o no) se especuló .

Este jueves había tranquilidad en Casa Rosada aunque aún se plantea una paradoja: que el acuerdo se sancione con más votos de Juntos por el Cambio que del Frente de Todos.

El debate arrancará el próximo lunes a las 15 en la comisión de Presupuesto a la que asistirá el ministro Martín Guzmán con su equipo. El plan es escuchar exposiciones entre lunes y martes y el mismo martes 15 intentar dictaminar.

Si hubiera consenso, podría haber sesión el miércoles o jueves. Caso contrario podría extenderse el debate una semana más.

El estallido de los vidrios del despacho de Cristina Fernández y del bloque del Frente de Todos activaron las teorías más conspirativas en el Senado de la Nación. Aunque la ubicación es cercana a la esquina de Entre Ríos e Yrigoyen pocos creen que el hecho haya sido casual.

Así ve Facundo Manes el acuerdo con el FMI: apoyo al proyecto y un ineludible plan de largo plazo y sin grieta



En lo político la expectativa estaba puesta en la cámara de Diputados más que en el trámite de la cámara revisora . Incluso varios senadores se encuentran de viaje a la espera del llamado oficial.

En el Senado los dictámenes de comisión deben ser tratados en el recinto siete días después de su aprobación, excepto que el cuerpo apruebe la excepción con dos tercios de los votos.

La herramienta sólo se usó al inicio del gobierno del Frente de Todos, hasta que se rompió la convivencia del oficialismo con Juntos por el Cambio que dejó de prestar colaboración en rechazo a una agenda más kirchnerista que consensuada.

Antes del recambio del 10 de diciembre el peronismo tenía quórum y mayoría simple propios. Ahora apenas lo logra con aliados.

El comportamiento del bloque está atado en parte al de La Cámpora y la postura de Máximo Kirchner. De todos modos a la resistencia al acuerdo se agregó un enojo de último momento con la concesión del Gobierno a la oposición a cambio de votos.

Es sólo "maquillaje", consideraron sobre el nuevo y breve artículo uno. En cambio consideraron una claudicación política y un favor a Juntos por el Cambio que se quitaran los fundamentos y críticas a Mauricio Macri por la toma de deuda del 2018 y la fuga de capitales.

Macri reapareció en Expoagro y aprovechó un lugar donde juega de local para felicitar a los legisladores que negociaron con el oficialismo . La Cámpora mandó en la víspera a pintar paredones con una leyenda acusatoria: fue Macri. Las letras F, M e I en color y en mayúsculas.

Hasta hace pocos días el ex presidente era el principal promotor del voto en contra. Pero ahora el texto no tiene ni el programa económico para cumplir las metas ni las críticas hacia él. Fue el costo pagado por el Presidente y Massa a cambio de votos, aunque todavía no son suficientes en el Senado de la Nación.

Acuerdo con el FMI: sin la presencia de Máximo Kirchner, arrancó una sesión decisiva



Por eso el albertismo metió presión con elegancia a Cristina Fernández . "No es Cobos", dijo Victoria Tolosa Paz, la diputada más cercana al Presidente en referencia al voto no positivo del radical cuando fuera vice de CFK, en contra de la Resolución 125.

"Rol institucional"

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti destacó el "rol institucional" de la ex presidenta que deberá habilitar el tratamiento en el Senado. Y palabras parecidas usó Sergio Massa cuando le preguntaron al respecto.

Nadie olvida sin embargo que en el Senado tanto José Mayans como Oscar Parrilli gastaron horas de discursos obsesionados con la deuda. Mayans no sólo es jefe del bloque sino además presidente de la Bicameral que investiga la deuda . Aquellos borradores de sus viejos discursos siguen escritos para su relectura.

La otra protagonista del Senado K, Anabel Fernández Sagasti, tampoco reveló cuál será su voto como tampoco lo hizo Juliana Di Tullio, hoy en la banca que dejó la Vicepresidenta y luego su reemplazante Jorge Taiana, ni el resto de los leales a la Vicepresidenta.

El trámite pasaría sólo por la comisión de Presupuesto que preside el riojano Ricardo Guerra . En La Rioja estuvo hace pocos días Alberto Fernández y el gobernador Ricardo Quintela fue uno de los 14 que respaldó el acuerdo con el FMI tanto en Casa Rosada como con su presencia en el debate de comisión de Diputados.

Los jefes provinciales prometieron influir en el Senado: el entrerriano Gustavo Bordet; el santafesino Omar Perotti; el misionero Oscar Herrar Ahuad; el salteño Gustavo Sáez; el neuquino Omar Gutiérrez; el tucumano Osvaldo Jaldo; el pampeano Sergio Zillioto; el catamarqueño Raúl Jalil; el sanjuanino Sergio Uñac y el chubutense Mariano Arcioni.

También los vicegobernadores de Santiago del Estero y Santa Cruz y en honor al acuerdo alcanzado deberían también acompañar los opositores CABA, Mendoza, Corrientes y por supuesto Jujuy después del fuerte discurso de Gerardo Morales. La esposa del gobernador Juan Schiaretti, Alejandra Vigo, hoy senadora, acompañaría después del acuerdo de Diputados que incluyó a Córdoba Federal .

Encaminado el acuerdo con el FMI, Alberto Fernández parte de viaje para tejer alianzas



El vice de la comisión es chaqueño pero radical, Víctor Zimmerman. También forma parte de la comisión Martín Lousteau, de Evolución UCR que finalmente terció a favor del acuerdo tras cuestionar duramente el programa económico de Martín Guzmán .