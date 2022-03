Acuerdo con el FMI: Milei dijo que los liberales van a votar en contra de "esta porquería"

Javier Milei, diputado nacional de la Libertad Avanza, afirmó durante la sesión en la que se trata el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que los liberales van a "votar en contra de esta porquería" .

"Desde el bloque de La Libertad Avanza vamos a rechazar este proyecto porque es altamente cuestionable desde lo técnico y reprochable desde lo moral", arrancó el economista libertario durante su intervención.

Asimismo, aseguró que a partir de este acuerdo el Gobierno no está refinanciando deuda anterior sino que está contrayendo nueva deuda, y alertó que eso se traducirá en "impuestos futuros que pagan personas que hoy no votan:nuestros hijos, nuestros nietos y quienes no nacieron".

"La fiesta del presente se la están cargando en el bolsillo de quienes aún no nacieron, por lo que estamos frente a algo profundamente inmoral", consideró Milei.

No obstante, calificó de "falso dilema" la discusión sobre "si se paga o no se paga" al FMI.

"Hay un grupo que dice que en aras de la responsabilidad hay que acompañar esta aberración y que el ajuste lo pague el sector privado mientras la joda de la política sigue. No caigamos en el falso dilema. Sí, hay que honrar las deudas y pagarle al Fondo pero el ajuste no debe caer en el sector privado", enfatizó.