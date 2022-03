Myriam Bregman no dejó títere con cabeza: furibunda, habló de estafa y dijo que el oficialismo y la oposición crearon el "virreinato del FMI"

Los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá y Alejandro Vilca no estuvieron al comienzo de la sesión para dar quórum por estar participando de la marcha de protesta contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en las inmediaciones del Congreso nacional.



Pese a no estar presentes físicamente en el arranque, dejaron carteles colgados en sus bancas vacías que llevaban la consigna " No al Pacto con el FMI" , con los colores característicos del FIT, y un par de horas después volvieron al recinto para participar de la sesión.

Cuando le tocó exponer, Bregman embistió contra todos los diputados del oficialismo y de la oposición por avalar "esta estafa" y los acusó de estar " creando el virreinato del FMI ", dándole "el cogobierno" al organismo financiero internacional, "dejando que cada tres meses la Argentina quede a tiro del default y que el Fondo decida qué se hace y qué no se hace en la Argentina".

" Nos asombró el clima de algarabía que reinaba en este recinto", apuntó la dirigente del PTS, alertando sobre las consecuencias devastadoras que tendría prolongar la relación con el FMI en la Argentina imponiendo las políticas de ajuste.

"Nos quieren decir desde los sectores de la oposición de la derecha que ellos no se hacen responsable de todo. No señores y señoras, no solamente son coautores del dictamen, son corresponsables y utilizando un término jurídico me permito decir coparticipes de la estafa que están sometiendo nuevamente en la Argentina", sentenció.

La diputada trotskista afirmó que "todos los que firmaron el dictamen saben que lo que viene detrás es un tarifazo, un revalúo inmobiliario, ataques a los sectores populares, que vienen por los regímenes especiales".

"¿Cómo que no sabían? Lo leyeron, se discutió. Son corresponsables", dijo sobre Juntos por el Cambio, que acordó autorizar el refinanciamiento al Gobierno pero sin avalar el programa económico de austeridad que el FMI exigió como contraprestación.

"Este centro político que hoy se constituyó que es tan reivindicado y tan pedido por algunos sectores del poder fue exactamente es el mismo que le votó todas las leyes a Macri y le dio las mayorías que no tenían. . No entiendo la alegría de estos sectores que cada 10 años se ponen la Argentina de sombrero y las consecuencias las pagan las mayorías populares. Lo están votando todos juntos", fustigó Bregman.

En este sentido, aseguró que el ex presidente Mauricio Macri "está festejando" y "consigue incluso que no lo nombren".

"¿ Se pactó que no iban a nombrar a los responsables? ", preguntó dando a entender un supuesto acuerdo de no agresión entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Sobre el presidente Alberto Fernández , dijo que "nada lo obliga" a pactar con el FMI, y que por lo tanto "es una decisión política la de someterse" al organismo de crédito internacional.