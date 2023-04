Alberto Fernández con Tomás Rebord: "Mi enemigo no es el FdT, mi adversario es el macrismo"

Alberto Fernández sorprendió este fin de semana al brindar una entrevista a Tomás Rebord. El presidente lanzó una serie de definiciones en el popular videopodcast El método Rebord en medio de las internas del oficialismo y la oposición de cara a las Elecciones 2023 en la que los argentinos -principalmente- decidirán quién será su sucesor.

"Soy el primero que no sabe si que estés acá es una genialidad o es una locura absoluta. Y no lo sé. ¿Vos conocés este programa, este formato? A mí me da la impresión de que no hay muchos temas que no hayamos tocado", apuntó Rebord en el clip que promocionaba la entrevista de hoy.

Con la premisa de " alcanzar la máxima verdad en el intercambio ameno, sin cortes ni rumbo, de dos individuos ", Fernández se refirió la reciente reunión que tuvo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. "Estás en una buena semana", le indicó el entrevistador.

"Nos reímos con Biden de (Donald) Trump, los dos tenemos una mala opinión de Trump. Fue una buena reunión, necesaria e inusual. Yo le plantee que lo que tenía era necesidad de hablar de los que nos pasaba y lo que necesitábamos de Estados Unidos", explicó el mandatario.

Y aseguró que Biden "transmite tranquilidad y afecto en su trato". Y confesó que el mandatario estadounidense le recuerda que heredaron "una economía desquiciada y que por eso me entiende muy bien", como así también el presidente "entiende que la deuda del FMI" fue tomada bajo el gobierno de Mauricio Macri.

"Biden siempre repite lo mismo, que ambos heredamos una economía desquiciada, por eso me entiende. Tiene claras las similitudes entre Macri y Trump, su vínculo y que la deuda de la Argentina fue una decisión para favorecer a Macri", afirmó.



"Tenemos que hacer que la deuda, que se tomó con fines políticos, tenga el menos costo para la Argentina. (Biden) adelante nuestro dio instrucciones para que se atiendan nuestros problemas", indicó Alberto.

Y aseguró: "Tenemos un 2023 complicado porque la sequía nos generó un problema fiscal muy serio. Necesitamos de los organismos internacionales de crédito, FMI, Banco Mundial y BID porque los tres son accionistas mayoritarios".

Los efectos secundarios de la Guerra Rusia-Ucrania

"Cuando empezó la guerra hablé dos o tres veces con (Vladimir) Putin y le dije que estaba generando un daño enorme al hemisferio sur, tiene dos protagonistas centrales que es EE.UU y Rusia, una víctima que es Ucrania y Europa que queda en medio de la disputa", afirmó.

Y puntualizó: "A Ucrania la ayudan con préstamos del FMI. Ucrania y Argentina son los dos países más endeudados con el FMI y los dos pagamos sobretasas. Si quieren ayudar a Ucrania porque no le quitan las sobretasas y nos las quitan a nosotros". Además, confesó que Putin lo "escucha, pero no contesta".

Y recordó que "Putin le confirmó al mundo que no iba a haber una guerra con Ucrania, y nos mintió a todos. Hablé con él dos o tres veces desde que comenzó y le comenté el daño inmenso que le estaba generando al hemisferio sur".

" Somos un país independiente y tenemos derecho a vincularnos con todos los países del mundo como creamos más conveniente para la Argentina . Yo no le acepto a nadie que me diga con quién puedo o no puedo hablar", como así también sostuvo que "no dejará" de hablar con el presidente ruso.

La crítica a Mauricio Macri

"Elijo cuatro años más felices", expresó. Recordó que el expresidente le sugirió "cortar" cuando fuera necesario con un "descanso" cada dos semanas.

"Si sos responsable, ejercer el rol de presidente o de funcionario público es 24 por 24. Si no, podés tomarlo como un pasatiempo en tu vida y dedicarte cada dos semanas a jugar al golf y descansar en Lago Escondido".



"Tuve muchos consejos cuando asumí, pero seguí uno a rajatabla: el del Papa. Me dijo 'a usted le va a tocar un tiempo difícil, lo van a tironear por todos lados. Por derecha y por izquierda, lo único que le pide es que antes de reaccionar trague saliva y cuente hasta 10'. Creeme que sirvió".

Su Gobierno y cómo llegó a ser presidente: el vínculo con Cristina Kirchner

Alberto recordó sus inicios en la militancia. "Yo quiero tener el poder de la lapicera y firmar cosas que puedan mejorar la vida de la gente. Yo creí que mi sueño se había cumplido con Néstor (Kirchner)"

"Ser su jefe de Gabinete fue lo mejor que me pasó en la política. Pudimos cambiarle la vida para bien a la gente. Estaba conforme, pero la historia diho que tenga que hacerme cargo de representar al peronismo en una elección ".

"Yo estaba trabajando en la unidad del peronismo para terminar con esos años nefables. Un día Cristina me dijo "tenés que ser vos. Si gano no me van a dejar gobernar' y vos construiste diálogo con todos", explicó.

"Terminamos haciendo lo que hicimos" y afirmó que "fueron cuatri años terribles" y que hubiera preferido no ser presiente "estos últimos cuatro años".

Y afirmó que "es un tiempo muy difícil de la humanidad en el que me tocó ser presidente. Fueron cuatro años terribles: el FMI, la deuda, la inflación, la pandemia, la sequía. Es demasiado".

"Hice lo que creí que tenía que hacer pero muchas veces me sentí tironeado. La oposición intentó que entregue a Cristina, jamás lo haría, no lo merece . También por los propios, para tomar decisiones que no acordaba", dijo en referencia a la renegociación de la deuda con el FMI.

Y reflexionó: "La política es la representación de intereses y el Frente de Todos representa a la clase media y a los sectores más empobrecidos. No queremos representar al mundo financiero, a los bancos, al poder ".

La expropiación que no fue

Durante la entrevista también se habló sobre la no expropiación de Vicentín: " Muchos compañeros veían un acto de poder contra los poderosos ".

"Los mismos que me cuestionaban habían votado prolongar la concesión de la hidrovía por diez años"

Elecciones 2023: la interna del oficialismo

Y retomó las internas del oficialismo: "Hubo mucho debate innecesario dentro del Frente de Todos, se planteaban medidas como dogmas políticos. El peronismo siempre respetó la democracia, las medidas más audaces se hicieron respetando el sistema legal argentino ".



También describió: "Muchos compañeros piensan que estamos haciendo una revolución y nosotros somos reformistas. Me planteaban medidas como banderas, como dogmas. Yo defino la política como el arte de administrar la realidad".

Y argumentó: "El cambio que hizo el peronismo fue tan tremendo que muchos creyeron que era una revolución. Pero Perón, ni Néstor ni Cristina hicieron una revolución, como Fidel Castro en Cuba. Las medidas que tomaron las tomaron respetando el sistema legal argentino".

"Mi enemigo no es ninguno de los compañeros del Frente, mi adversario es el macrismo, la derecha recalcitrante que hizo lo que hizo en Argentina . Al pueblo le debemos que esos tipos no vuelvan al poder", manifestó.

