El aval al plan para sumar dólares y los cruces por el gasto: cómo fue la negociación con el FMI

Tras la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI) el equipo económico prepara un anuncio cambiario con las economías regionales para el miércoles de esta semana con la premisa de generar más dólares a través de la exportación.

Tras el OK del directorio, el FMI confirmó el cambio en la meta de acumulación de reservas, con una reducción de u$s 3600 millones al cierre del primer trimestre del año y de u$s 2000 millones para todo el 2023 , que sin embargo implicará reforzar la estrategia para el ingreso de divisas para compensar la pérdida por la sequía.

¿Se viene un nuevo dólar? El plan que estudia Massa para que ingresen divisas



La AFIP aumenta percepciones a importadores: en qué productos impacta y cuánto espera recaudar



El Gobierno detalló ante el FMI el plan de promover las exportaciones y fortaleciendo la balanza comercial mediante la aplicación de "un tipo de cambio diferencial por un período limitado para un conjunto de exportaciones primarias, incluida la soja y otros productos agrícolas" y de regiones seleccionadas con impacto muy limitado en el mercado interno, detallaron fuentes oficiales sobre las conversaciones previas.

Sergio Massa y el equipo argentino en la sede del FMI la semana pasada, con la vicedirectora Gita Gopinath

Este tipo de cambio también se aplicará a una parte de las importaciones, incluidos los servicios de turismo y transporte , informaron fuentes oficiales.

Tras un acuerdo con Estados Unidos por la deuda y el fondeo en el marco del Club de París, Sergio Massa tendrá otra serie de reuniones hoy en Economía para apuntalar el financiamiento. "Movilizar el apoyo de socios multilaterales y bilaterales es esencial para garantizar que se cumplan los compromisos financieros y fortalecer la cobertura de reservas", remarcó el FMI.

Moratoria previsional y subsidios

En el frente fiscal, se renovó el compromiso de 1,9%/PBI de déficit para este año y se acordó avanzar en un mayor recorte a los subsidios energéticos para los hogares de altos ingresos a partir de mayo de 2023, según indicaron fuentes de Economía.

Moratoria previsional: la condición del FMI a Argentina para nuevos jubilados



Horas antes de conocerse la aprobación de la cuarta revisión, Martín Guzmán lanzó un fuerte mensaje contra el FMI



La moratoria previsional -impulsada por el kirchnerismo y calificada como 'imprevista' por el FMI tras el cierre de la misión- requerirá mayores fuentes de financiamiento, advirtió el Fondo en su comunicado ampliado del FMI y deberá ser sólo para los sectores más vulnerables, como adelantó El Cronista. "Se acordó enfocar la misma a los sectores de población adulta mayor que más requieran de esa herramienta excepcional", enfatizaron.

El Fondo le dio el visto bueno -como reflejó la vicedirectora Gita Gopinath tras la reunión con Massa- al canje de deuda en pesos para extender a 2024 y 2025 los vencimientos previstos hasta junio.

Planes sociales

La inversión en planes sociales e infraestructura será preservada, aseguran en el Ejecutivo, así como la del gasoducto Néstor Kirchner. Tras el dato de 39,2% de pobreza del segundo semestre de 2022, aseguraron que el apoyo a los sectores más vulnerables a través de planes sociales se mantendrá "pero con mayor especialización para que esa ayuda llegue a los que realmente la necesitan".

La ayuda social tiene que ser focalizada, reiteró el FMI

Inflación y dólar

Con pronósticos de inflación mayor que la del año pasado para 2023, el equipo económico destacó que se mantuvo "contenido" el financiamiento monetario mediante adelantos transitorios del BCRA. El comunicado reclama que el crawling y las tasas de interés se mantengan en terreno positivo.

Tras el encuentro con Massa, cuáles fueron las recomendaciones del FMI para seguir con el programa



Tras la gira de Massa, el FMI aprobó oficialmente la cuarta revisión del acuerdo y liberó desembolsos



En términos de políticas, el Gobierno volvió a destacar a "Precios Justos" como método complementario que apunta a reducir la inflación mientras que ratificó el "orden fiscal y monetario" como anclas.

En medio de un año de elecciones donde comienzan a definirse algunas postulaciones, el Fondo volvió a enfatizar que "el programa necesita apoyo político".