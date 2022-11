Alberto Fernández canceló el viaje a México para la cumbre con López Obrador y Lula

Por recomendación médica y en función de mantener reposo luego de la gastritis erosiva que sufrió en Indonesia, el Presidente Alberto Fernández suspenderá el viaje que tenía planeado a México el jueves que viene para reunirse allí con su par Andrés Manuel López Obrador.

Según expresaron a El Cronista fuentes calificadas de la Casa Rosada y de la Cancillería, todo indica que Alberto Fernández no viajará a México el 24 y 25 para una agenda nutrida con López Obrador y el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, como estuvo previsto antes de la gira por París y Bali.

Embajador de la UE: cita con Cristina y una propuesta para aumentar las inversiones en la Argentina

Fabiola Yañez visitó al Papa: el mensaje para Alberto Fernández y una señal a la Argentina



También se supo que pesó bastante en la cancelación del viaje a México tiene que ver con cierto malestar del Presidente por la decisión de México de mantener su candidato para el BID y no avalar la designación que se había hecho de la secretaria de Relaciones Económicas de la Cancillería, Cecilia Todesca, para ese cargo que finalmente ocupó el brasileño Ilan Goldfajn.

López Obrador dijo en las últimas horas que la elección de la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es "más de lo mismo", donde quienes votan, "se ponen de acuerdo con Estados Unidos y se elige a un candidato".

Sin embargo, el gobierno de México no sólo no sacó de la lista de candidatos al economista mexicano Gerardo Esquivel sino que no apoyó la moción de Argentina. Esto llevó a que Alberto Fernández tuviera que bajar la candidatura de Todesca para que gane el brasilero Goldfajn.

Todo esto, sumado al tema de la salud presidencial definió la cancelación del viaje que tenía contemplado Alberto Fernández con López Obrador. Así, oficialmente se dirá que se le dará lugar a las recomendaciones médicas de mantener reposo y no alterar demasiado la dieta fijada tras el cuadro de gastritis erosiva que sufrió en Indonesia.



En la Casa Rosada dijeron que la comitiva de avanzada de protocolo que iba a ir esta semana a México para organizar los preparativos del viaje de Alberto Fernández se canceló. Lo mismo dijeron en la Cancillería que recibieron la misma señal y que el gobierno de López Obrador ya fue anoticiado del tema.

De hecho, esta mañana el presidente de México anunció por radio que la reunión prevista con los presidentes de la Alianza del Pacífico fue cancelada por la ausencia del presidente de Perú y dio a entender que lo mismo ocurrió con el encuentro en el que se iban a sumar Lula Da Silva y Alberto Fernández.

En México, el embajador argentino Carlos Tomada hasta hoy no había recibido instrucción alguna de la llegada de Alberto Fernández y tampoco se avanzó en los detalles de la visita que se había pautado antes del episodio de salud del presidente argentino en Bali.

CHEQUEO MéDICO

Anteayer, Alberto Fernández se sometió a un chequeo médico y una endoscopía que no arrojó lesiones con sangrado activo tras el cuadro de gastritis erosiva que sufrió en Bali. Pero se le indicó reposo y el retorno paulatino a sus actividades laborales, según reportó la Unidad Médica Presidencial.

"El señor presidente de la Nación, Doctor D. Alberto Ángel Fernández se ha realizado controles endoscópicos en el día de la fecha, NO encontrándose lesiones con sangrado activo. Se indica reposo y retomar en forma paulatina sus actividades laborales. Mantendré informada a la opinión pública de la evolución médica de la salud del primer mandatario", dice un parte difundido y firmado por el médico Federico Saavedra.

Alberto Fernández en Indonesia, donde sufrió la gastritis

Con este cuadro de situación el Presidente habría definido cancelar la visita a México. El encuentro con López Obrador se había pautado el 4 de noviembre pasado cuando el Presidente Alberto Fernández, habló por 40 minutos con su par mexicano.



"López Obrador quería intercambiar pareceres sobre Brasil, los dos habían hablado largo con (Luiz Inácio) Lula (da Silva) sobre cómo sigue el proceso y la posibilidad que se abre en relación a un eje integrador cultural y económico en América alrededor de México, Brasil y Argentina", explicaron en su momento en la Casa Rosada.

En México estaba contemplada una reunión con López Obrador y Lula Da Silva. También Alberto Fernández se disponía a firmar acuerdos con México en materia comercial e intercambio de alimentos.

Alberto Fernández, Daniel Scioli y Lula da Silva

Esto se había acordado en aquella charla telefónica. Pero luego se dio la visita a París y la cumbre del G20 en Indonesia donde Alberto Fernández tuvo que ser hospitalizado por la gastritis erosiva. A partir de allí cambió todo el panorama.